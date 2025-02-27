快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

中華信評：富邦華一銀行收購計畫應可強化個金業務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天表示，若富邦華一銀行完成收購大華銀行在中國同業的個人金融業務，其個人金融業務在中國大陸的市占率應會略為提升。

富邦華一銀行（twAA/穩定/twA-1+）最近宣布擬受讓新加坡大華銀行（United Overseas Bank）在中國大陸的個人金融業務。根據中華信評以大華銀行中國個人金融業務在2023年的數據估計來看，此筆交易可望使富邦華一銀行中國個人放款業務的規模擴增約10%，該數據在受讓交易完成時可能有所變化。該行將得以因此次收購而向大華銀行的中國大陸現有個人客戶跨售理財產品以增加營收來源。

富邦華一銀行多年來積極尋求收購目標，以強化其個人金融業務，包括分別於2023與2024年收購花旗集團的房貸業務與信用卡預付款業務。中華信評認為，此項交易案對富邦華一銀行信用結構造成的影響有限，因該行的信用結構主要係由母公司富邦金控（2881）主導。該行應仍是母集團具高度策略性的子公司，並持續做為母集團產品平台在中國大陸的延伸。富邦華一銀行的法定資本維持在充裕水準。截至2024年9月底止，該行的第一類資本比為12.9%

一銀 富邦金控

延伸閱讀

動能策略有效 富邦 ETF 009802創募集新高

中職／富邦啦啦隊韓籍南珉貞 姊妹合體跳三振舞拍廣告傳觸法

富邦金拓版圖 又有動作

富邦旗艦50 ETF 開募

相關新聞

獨／北市仁愛路與復興南路新地標 元大金融廣場亮點一次看

2024年是元大金控最有斬獲的一年，不論是市值，或是獲利，或是股價，元大金都衝上歷年新高紀錄，而且坐穩金控獲利前四強。此...

加密貨幣引領金融變革 資誠點出虛擬資產成稅務新挑戰

虛擬資產逐漸影響全球金融市場，美國總統川普對加密貨幣的友好態度促使虛擬資產再次成為焦點。資誠會計師提醒，目前虛擬資產交易...

國銀房貸、建融逾放額攀高 銀行信用風險逐步升溫

據金管會統計，2025年1月國銀房貸、建融逾期放款金額各攀升到78.4億元的三年高點，及75.8億元的至少逾十年新高，同...

聯貸案違約 國銀1月壞帳大跳增

1月國銀建築融資壞帳大跳增，據銀行圈透露，主因是一筆由土地銀行主辦、八家銀行參貸，泰坤建設興建的「新莊泰舍至善元」自辦都...

新新併 勞資三方達共識

「新新併」有進展，勞動部昨（26）日表示，為儘速促成台新金、新光銀行及工會三方共識，25日已召開協商會議，勞資三方均釋出...

國泰世華柬國開辦價金信託

國泰世華銀行深耕柬埔寨十年有成，2023年柬埔寨子行成為首家串接柬埔寨央行數位貨幣「Bakong系統」的台資銀行，並陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。