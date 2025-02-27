中華信評：富邦華一銀行收購計畫應可強化個金業務

中華信評今天表示，若富邦華一銀行完成收購大華銀行在中國同業的個人金融業務，其個人金融業務在中國大陸的市占率應會略為提升。

富邦華一銀行（twAA/穩定/twA-1+）最近宣布擬受讓新加坡大華銀行（United Overseas Bank）在中國大陸的個人金融業務。根據中華信評以大華銀行中國個人金融業務在2023年的數據估計來看，此筆交易可望使富邦華一銀行中國個人放款業務的規模擴增約10%，該數據在受讓交易完成時可能有所變化。該行將得以因此次收購而向大華銀行的中國大陸現有個人客戶跨售理財產品以增加營收來源。

富邦華一銀行多年來積極尋求收購目標，以強化其個人金融業務，包括分別於2023與2024年收購花旗集團的房貸業務與信用卡預付款業務。中華信評認為，此項交易案對富邦華一銀行信用結構造成的影響有限，因該行的信用結構主要係由母公司富邦金控（2881）主導。該行應仍是母集團具高度策略性的子公司，並持續做為母集團產品平台在中國大陸的延伸。富邦華一銀行的法定資本維持在充裕水準。截至2024年9月底止，該行的第一類資本比為12.9%