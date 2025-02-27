獨／北市仁愛路與復興南路新地標 元大金融廣場亮點一次看

2024年是元大金控最有斬獲的一年，不論是市值，或是獲利，或是股價，元大金都衝上歷年新高紀錄，而且坐穩金控獲利前四強。此外，作為元大金控和元大銀行總部大樓的「元大金融廣場」並在2024年落成，成為台北市仁愛路與復興南路交叉處的新地標。

「元大金融廣場」的基地是由元大金控旗下元大銀行標得舊空軍官兵活動中心地上權，從取得建照至完工進駐僅花6年，歷經缺工、缺料、價格上漲及疫情等種種考驗，去年10月落成。元大金控已在去年底之前完成金控、銀行全體部室的搬遷，目前全棟人數約有2千多人上班。元大金為有效管理集團資產，串聯各子公司營運據點，於台北市復興南、北路之精華地段，打造孿生型雙塔地標；樓高107公尺的全新總部「元大金融廣場」落成啟用，待位於南京東路及復興北路路口，昔日大同大樓的「南京復興聯合都更案」完工後，將矗立復興南、北路，相互輝映。

元大金表示，目前仍有位於捷運松山南京站的金星與銀星大樓建造正在持續進行，同樣來自取得地上權，倘若加計目前同樣鄰近捷運松江南京站的「元泰廣場」，元大金控未來總共將有五棟位於捷運忠孝復興站、南京復興站，以及松江南京站等北市精華地段的新金融大樓。

元大金融廣場委由打造東京鐵塔、東京晴空塔的日本第一大、世界第二大建築師事務所-日商株式會社日建設計聯手知名建築師呂建勳建築師事務所操刀，承造商為擅長頂尖工藝的日商中鹿營造，對於建築不論是美學品味或是工法上的要求，眼光卓著。

對於建物的材質，相關主管指出，建物主要材質為玻璃帷幕與西西里金花崗石，外觀細緻古典、氣派端正，厚重石材傳遞敦厚安定本質，在堅實的底座上，以平衡比例向上堆疊石塊，強調垂直線條，以新古典風格詮釋建築之美。

元大金融廣場隔著仁愛路與福華飯店相望，共有20層樓，由於部分樓層室內挑高幾乎是其他大樓的2倍，因此整體樓高達107公尺，展現超高大樓的氣勢。

要管理一棟同時有二千多員工上班的超高大樓並不容易。首先，在電梯的安排上採用分流制，從1至13樓，13樓至20樓，畫分為高、低樓層電梯各6部電梯使用，避免上下班時間的人流塞車。在人員感應通行卡時，通關機就能顯示要搭哪一部電梯，且若同一電梯人數達15個人，就會馬上派下一部電梯來，減少等待時間。

每一層樓至少都有3米高，每一層空間感更寬敞，在13樓以上的高樓層往下看，信義計畫區的地標包括台北101等盡收眼底。辦公區域有長達65.5米的面寬，採「無柱式設計」，但仍有堅強的支撐力，臨窗的部分大都留給同仁，讓員工可以直接感受自然光及高樓景觀。

元大金雖未設置員工餐廳，但特別在一樓設計置放便當的層架，讓員工訂的外送的餐食能放在層架上，而不是放在地上。元大金控主管表示，目前元大金每天大約400、500人訂便當，約四分之一的員工都有使用到便利的層架。

位於3樓的可容納500人的國際會議中心會議，不僅可讓集團內部開大型會議，也對外開放租用。該場地擁有多元化的會議服務，可以隔間成三個廳，亦可打通變成大型場地，小至研討會大至產品發表會、國際會議等，提供單一場地多種型態的彈性運用。

為了服務高資產戶，新總部大樓裡的貴賓理財室，從動線到室內空間規畫，都可看到不少巧思。元大金主管指出，顧及客戶隱私的隱蔽動線，客戶可從地下室直接到接待區裡的獨立空間，不會與其他客人碰面。除了動線隱蔽之外，椅子的造型，扶手、軟硬度也是特別設計的，符合人體工學的設計。

除了內部設計考量員工及客戶需求，在很多公共設施的安排上，同樣也展現對人的關懷。例如，元大金融廣場前面有10米高的拱廊，開放更多公共區域，將更寬敞的步行空間留給民眾。人行道上也設置座椅，讓溜狗、帶孩子散步的民眾都可坐下休息。