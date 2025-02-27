出遊最常見3大意外 「交通事故」躍第二名

28日將迎來為期三天的228連假，出遊保障不可少。富邦產表示，國內旅遊建議民眾可依據旅遊活動來選擇保障，若是城市旅行或短程旅遊，除了基本的身故失能、傷害醫療與緊急救援外，因近期食物中毒案例頻傳，也建議投保食物中毒補償保險。

根據富邦產統計，2024年旅平險保單最常見的意外傷害事故原因為一、跌倒碰撞之傷害，其次為車輛交通事故；而海外旅遊最常見的突發疾病原因則為感冒（流感、咽喉或支氣管炎、上呼吸道感染、發燒），其次為腸胃炎。

兆豐產則表示，國內旅平險前三大理賠項目之承保範圍分別為：班機延誤、食物中毒保險、陸上交通事故保險。

此外，針對租車旅遊的民眾則可以加保駕駛人責任保險，保障租車過程中所發生的車碰車事故、提供車輛故障或意外拖吊費用及造成第三人傷害及財損的責任險都有涵蓋在內；離島旅遊的民眾，則建議投保「交通費用補償保險」，如遇到天候因素，班機比原訂時間延誤超過6小時才起飛，即可申請理賠。

另一方面，旅遊期間如擔心家中財物的風險，也可透過投保居家火災臨時住宿補償保險及居家竊盜險來轉嫁風險。

以富邦產險國旅限定版專案-計畫五為例，意外身故失能最高可投保到500萬，醫療費用50萬，食品中毒補償6千、交通費用補償3千及駕駛人責任保險車體損失最高10萬，包含了上述所提到人身、財物及租車責任等相關風險，提供民眾完善的保障。

最後提醒民眾，如要從事戶外活動，例如：登山、潛水等，建議可投保登山、海域綜合保險與特定活動的保險；以富邦登山綜合險為例，保費每天最低百元有找，以降低戶外活動帶來的風險。連假出遊建議選擇合適的保險，即可將風險轉嫁給保險公司，降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾。