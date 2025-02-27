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調降投資門檻！中信銀推海外債券 基金及境內 ETF 優惠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

全球金融市場變化多端，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）今年調降海外債券投資門檻、延續基金定期定額0手續費方案及推出境內ETF優惠，協助民眾以更多元方式布局，即日起，中國信託銀行客戶可以美元2,000元或澳幣2,000元申購逾200檔知名公司債。

此外，台灣境內發行的ETF，定期（不）定額申購手續費由原1%調降至0.2%、免收證券商交易手續費及信託管理費，實現分批或分散投資可能發生的風險。

中信銀行逾200檔的公司債最低申購金額降至2,000美元及澳幣，是國內提供以低門檻申購金額債券投資標的最多的銀行。中信銀行亦同步優化線上「找債券」篩選功能，新增「債券主題」、「申購面額」、「風險屬性」及「參考到期殖利率」等篩選條件，搭配主題貼標的導入，提升產品搜尋體驗，中信銀行的客戶可依據個人需求、主題偏好及風險承受度，快速找到合適的投資標的。

舉例而言，以往客戶線上申購公司債須達5,000元面額，現可透過線上「找債券」功能，選取「2,000以下（含）」申購面額等條件，快速搜尋篩選並瀏覽債券基本資料，下單申購或納入清單觀察，債券商品種類更為豐富多元。

據中信銀行統計，去年1月至11月參與中信銀行基金定期定額0手續費方案的客戶，持有基金10個月以上者，投資績效表現可期。中信銀行建議投資人可搭配自去年起提供投資人透過線上定期（不）定額投資基金或智主投，該筆即享終身申購手續費0元及信託管理費0元的「累積財富從0開始」活動，降低客戶投資成本、提升收益空間。

另一方面，針對喜愛關注境內ETF商品的投資者，中信銀行則推出申購手續費降至0.2%（最低僅收新台幣20元），加上免證券商交易手續費與信託管理費，幫助投資人以低成本打造多元投資組合。民眾可根據需求靈活操作，利用中信銀行網路銀行、中信銀行行動銀行APP參與海外債券、基金或境內ETF優惠活動。

中信銀行 債券

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