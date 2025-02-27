加密貨幣引領金融變革 資誠點出虛擬資產成稅務新挑戰

虛擬資產逐漸影響全球金融市場，美國總統川普對加密貨幣的友好態度促使虛擬資產再次成為焦點。資誠會計師提醒，目前虛擬資產交易的課稅問題仍未明確，台灣尚無專法規範，對於稅務資訊的申報和跨國資訊交換也需關注，業界應密切關注監管政策與法律發展，以確保市場穩定並抓住未來機遇。

PwC Taiwan日前舉辦「解讀虛擬資產新趨勢：創新應用與挑戰」研討會，邀請業界專家深入探討虛擬資產的發展趨勢、應用創新及監管挑戰。

資誠聯合會計師事務所的吳偉臺指出，虛擬資產正改變傳統金融生態，加上美國總統川普對加密貨幣的友好態度促使虛擬資產再次成為焦點，台灣金管會與央行的開放態度也為虛擬資產交易帶來新機會，2023年政府確定金管會為主管機關，並計劃將加密資產服務納入金融監管體系。

KryptoGO創辦人歐曜瑋表示，Web3基礎建設持續進化，穩定幣的崛起將影響傳統支付系統，但也面臨監管政策、法遵成本及人才缺口等挑戰。他強調，創業者需制定務實策略以應對這些困難。

此外，資誠的陳念平介紹了區塊鏈技術在虛擬資產中的創新應用，並指出隨著Web3.0的普及，區塊鏈對金融產業的影響逐步顯現。國立台灣大學的楊岳平則分析了台灣在虛擬資產監管上的現況，並預測未來將進一步完善專法，減少法律風險。

普華商務法律事務所的李裕勳強調，虛擬資產業者需注意監管政策的變化，未來將與傳統金融機構的監管模式接軌，並要求業者強化內控架構及遵守相關規範。

在財務與稅務方面，資誠會計師指出，目前虛擬資產交易的課稅標準尚不明確，台灣仍未有專門法律規範，並且稅務申報及跨國資訊交換問題也應引起重視，隨著區塊鏈技術持續進步，虛擬資產的潛力逐步釋放，業界應該關注監管政策及法規的演變，保障市場穩定並抓住未來的發展機會。