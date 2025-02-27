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公股金控子公司合併 財部：可行性低

聯合報／ 記者夏淑賢／台北報導

立法院財委會去年底要求，財政部出具公股金控旗下投信及資產管理公司（AMC）整併報告，財政部在最新報告指出，兆豐、第一、華南與合庫等上市公股金控投信子公司管理規模太小，不具規模經濟、互補效益，以維持現狀經營為宜；AMC與台灣金聯整併，可行性同樣不高。

財政部表示，後續公股金融事業基於經營策略採取併購行為，財政部原則予以尊重，並督導整併依規定審慎辦理，顯示財政部無意主導公股金控子公司整併；公股人士分析，以現階段公股金融機構生態，沒有政策強力引導，公公併機率相當低。

合庫 生態 財政部

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四公股金控投信及AMC合併報告出爐 財部：效益不高

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