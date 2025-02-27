聽新聞
0:00 / 0:00
公股金控子公司合併 財部：可行性低
立法院財委會去年底要求，財政部出具公股金控旗下投信及資產管理公司（AMC）整併報告，財政部在最新報告指出，兆豐、第一、華南與合庫等上市公股金控投信子公司管理規模太小，不具規模經濟、互補效益，以維持現狀經營為宜；AMC與台灣金聯整併，可行性同樣不高。
財政部表示，後續公股金融事業基於經營策略採取併購行為，財政部原則予以尊重，並督導整併依規定審慎辦理，顯示財政部無意主導公股金控子公司整併；公股人士分析，以現階段公股金融機構生態，沒有政策強力引導，公公併機率相當低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言