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國泰世華柬國開辦價金信託

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華柬埔寨子行獲柬埔寨信託監管局核准開辦價金信託服務，將提供有不動產、土地等交易需求之客戶更便利且安全的選擇，降低交易過程風險，保障履約權益。 國泰世華銀行／提供
國泰世華柬埔寨子行獲柬埔寨信託監管局核准開辦價金信託服務，將提供有不動產、土地等交易需求之客戶更便利且安全的選擇，降低交易過程風險，保障履約權益。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行深耕柬埔寨十年有成，2023年柬埔寨子行成為首家串接柬埔寨央行數位貨幣「Bakong系統」的台資銀行，並陸續推出「CUBC mBanking App網路銀行」與數位開戶服務，提供客戶更便捷的金融體驗，近日更獲柬埔寨信託監管局核准開辦價金信託服務，未來將提供有不動產、土地等交易需求之客戶，更便利安全的服務選擇。

國泰世華柬埔寨子行總經理葉展皓表示，柬埔寨經濟穩定發展，其中不動產交易亦是柬埔寨的重點發展項目之一，客戶面對大筆金額交易情境下，透過讓買賣價金流向透明化，有助兼顧當地買賣雙方的收、付款權益。

自2019年柬埔寨《信託法》生效實行、成立柬埔寨信託監管局以來，當地信託業務蓬勃發展，國泰世華柬埔寨子行未來得以運用信託機制，提升客戶土地、不動產等買賣安全性，保障價金流向管理效率與安全，有助降低交易風險，對該服務成長空間寄予高度期待。

此外，針對有跨境金融服務需求之企業客戶，國泰世華柬埔寨子行亦提供專屬團隊線上視訊服務，免除顧客複雜冗長的申請程序；同時，為協助強化客戶跨境營運效能，國泰世華具備全球企業網路銀行（Global MyB2B）服務方案，滿足客戶全球帳戶整合、貿易融資、現金管理等客製化需求，致力打造線上線下無縫接軌的優質金融體驗。

國泰世華身為東協布局範圍最廣的台資銀行之一，未來將持續推動「以客戶為中心」的金融服務，優化「海內外管理協作機制」、「培養和招募國際人才」、「推動兼容並蓄的工作文化」，並擴大海外資源投注力道，深耕當地市場服務廣度及深度，持續朝向區域型銀行目標邁進。

台資銀行 國泰世華 柬埔寨

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