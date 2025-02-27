新新併 勞資三方達共識

「新新併」有進展，勞動部昨（26）日表示，為儘速促成台新金（2887）、新光銀行及工會三方共識，25日已召開協商會議，勞資三方均釋出最大善意，歷經五小時協商，最終達成共識。

勞動部表示，25日邀集勞資三方再次召開協商會議，全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢也與會參與，針對尚未確認的關鍵議題熱烈討論。

勞動部長洪申翰也在場，並由勞資協商代表簽訂員工安置計劃，並表達肯定勞資之間努力合作及協商的成果。

勞動部表示，向來重視金融機構併購中的勞資協商及員工權益保障，長期以來均與金管會充分合作，要求金融機構合併時，應妥善與工會協商員工安置計畫，保障員工合併後權益，也透過各種方式協助勞資雙方公平對等協商以達共識。