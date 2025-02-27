中租籌銀彈 擬募資190億

租賃業龍頭中租控股（5871）昨（26）日董事會通過長期資金募集案，可募資規模近190億元，這是中租控股連續第四年於股東常會提案募集長期資金，顯示中租控股積極擴大業務發展與追求營運成長，持續累積銀彈。

中租控股將於今年股東常會提案募集長期資金，擬辦理境內現金增資發行普通股或特別股、或以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR）等方式募資，上限1.5億股，以中租控股市價估算，可募集資金規模將近190億元。

中租控股指出，因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求，以及不限於營運資金、長期投資、償還借款等一項或多項用途等，擬提案股東常會決議募資案，並授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理相關事宜。

中租控股從2022年起每年股東會都提出長期資金募集案，相關增資股數均在1.5億股左右水準。不過，股東會決議通過授權後，中租控股會視需要進行不同金額、方式的增資，過去幾年包括發行GDR、特別股、普通股增資都做過，金額則未必達到股東會通過上限。

中租控股近年股東會通過募集長期資金案後，陸續有進行普通股現金增資、發行GDR等，包括2022年中租控股即依股東會的長期資金募集案決議等。