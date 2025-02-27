公股投信整併 財部搖頭

立法院財委會去年底要求，財政部出具公股金控旗下投信及資產管理公司（AMC）整併報告，財政部在最新報告裡表態，強調四大公股投信子公司管理規模太小，不具規模經濟、互補效益，以維持現狀穩健經營為宜；至於AMC與台灣金聯整併，可行性同樣不高。

財政部表示，後續公股金融事業如基於經營策略擬採取併購行為，於符合國家利益、提升競爭力、合意併購等前提，且雙方事業內外部關係人均有共識，財政部原則予以尊重，並督導整併程序依規定審慎辦理，顯示財政部無意主導公股金控子公司整併，而是交由各公股金融機構自行評估。

公股金融人士分析，以現階段的公股金融機構生態，以及各家機構的工會立場，沒有政策強力引導，公公併機率可說相當低。

財政部督導四家上市公股金控，分別為兆豐、第一、華南與合庫，均以銀行為主體，同質性高且銀行工會對合併多不支持，因此從藍營執政時期，財政部就曾提出過非銀子公司的另類公公併構想，兆豐金董事長董瑞斌先前也提出公股非銀子公司可整併的意見，去年底財委會立委質詢，要求財政部在兩個月內提出評估報告。

財政部指出，四金控就規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等四大面向，評估整併可行性及綜效後，認為整併須創造規模經濟並具優勢互補效益，但四家公股投信合計公募基金規模約3,200億元，與前六大投信的基金管理規模門檻達6,000億元以上，差距仍大，整併無顯著規模經濟與互補效益。