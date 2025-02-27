玉山金董事長：海外據點併購 機會較高

玉山金（2884）董事長黃男州昨（26）日指出，目前已進入「金控2.0」時代，各金控的版圖、規模和獲利進入更激烈的競爭；玉山長期策略以有機自我成長為主，輔以策略聯盟及審慎併購，但併購很看緣分，目前銀行的海外據點併購機會較高。

玉山金昨召開法說會，對於近期金融市場吹起整併風，黃男州指出，邁向第四個十年的玉山，目標是讓金控版圖持續擴大，現在證券規模雖然不算大，但經營績效良好，去年ROE達25.9%為金控旗下證券業最高，會在證券經營基礎上思考證券規模變大。

另外，主管機關也開放數位保險公司申請，是不限時、不限量，且可以有實體經營，玉山會仔細評估。

黃男州說，保險公司正積極準備明年接軌IFRS 17及ICS 2.0，會呈現新面貌、新挑戰，亦提供新的機會，會仔細觀察趨勢變化；併購要看各自特色與優勢，每家金控發展策略不同，「有時候很看緣分、不能強求」。

對於近期永豐金併購京城銀是否造成銀行版圖變化，黃男州認為，京城銀規模雖小但獲利佳，不過，合併後不論獲利或資產規模與玉山還有一點距離。