建融壞帳大增兇手！建商都更58億變呆帳 9家銀行成苦主

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

1月國銀建築融資壞帳大跳增，據銀行圈透露，是因有一筆由土地銀行主辦、八家銀行參貸，泰坤建設興建的「新莊泰舍至善元」自辦都更聯貸案爆發違約所致。該筆總聯貸額83.52億元，至今貸放餘額是58.1億元。

銀行團指出，2023年5月報載泰坤建設楊姓負責人涉嫌以不實買賣合約或利用人頭戶等手法詐貸遭檢調偵訊，都更爭議銷售合約更讓泰坤建設財務惡化，使其資金周轉不靈，從2024年10月起就未依約繳息，積欠利息逾三個月，2025年2月6日土銀宣告該筆聯貸案違約，全部打入逾放。

據聯貸行估算，「新莊泰舍至善元」目前市值115.3億元，遠高於貸放餘額58.1億元，聯貸團認為處分後，應可償還借款，債權確保無虞。

泰坤建設是以不動產開發及興建住宅大樓出售為主，2019年做自辦都更開發委請土銀籌組聯貸，2020年和2022年又因疫情和工料上漲又增貸到83.52億元，至今貸放餘額是58.1億元。

八家參貸行包括兆豐、彰銀（2801）、高雄銀（2836）、台企銀（2834）、農業金庫、台中商銀、板信銀和國票，部分銀行已在1月先提存一成呆帳。

一家銀行主管坦言，近期建融逾放大跳增，第一件是因央行打建商餘屋，使安泰銀（2849）主辦港商新朗興業聯貸案爆發違約，第二件雖非是因央行打炒房，但也顯示建商在面臨一些爭議事件時，就立刻「扛不住」而倒地。

去年央行再度加強管控力道後，銀行圈已憂心，中小型建商因土融轉建融申請不易或因預售屋銷售狀況不如預期，自有資金不足又借款不易，若又有其他爭議案，恐加速建商財務惡化，最終成了銀行呆帳。

建商 都更

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