信用風險升？1月國銀房貸、建融壞帳跳增 站「七」字頭

據金管會統計，2025年1月國銀房貸、建融逾期放款金額各攀升到78.4億元的三年高點，及75.8億元的至少逾十年新高，同步站上「七」字頭雙位數，各月增3.48億元和34.4億元，房市兩大資產品質同亮紅燈，銀行信用風險正逐步升溫。

為何1月房貸逾放額連六個月走升？銀行局副局長侯立洋提三大說明，一、有部分銀行客戶財務吃緊，二、房貸量續增，逾放金額增加應屬合理，三、逾放比0.07%與上月相同無重大異常，金管會將持續密切觀察。

2025年1月房貸逾放月增額3.48億元是近五年同期新高，同時也是近五年單月次高。前次高點是2024年12月單月增加3.63億元。

1月建融逾放月增額34.4億元，逾放比也增加0.09個百分點到0.2%的逾四年高點，侯立洋說，是因有單一建商聯貸案「新莊泰舍至善元」已連續三個月沒還款產生逾放所致。

面臨房貸逾放一路走揚，銀行圈認為恐反映三大警訊，一、借款人屬中小企業負責人，卻因疫情或經濟環境因素，使其公司經營不善，影響個人還款能力，導致發生逾放。

二、央行從2022年首季起升息六次，加重借款人利息負擔，或因寬限期滿而無力償還，三、小資族或投資客仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命，卻因央行控管、房市無人接手又難轉貸，資金周轉失靈，最終變成房貸壞帳。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說，2025年央行政策不變，房市續緊縮，小資族或投資客愈來愈難「變現脫困」，即便2月有年終舒緩，除非銀行一口氣直接轉銷壞帳（將影響獲利），否房貸高逾放水位恐會持續到第3季。

金管會公布2025年1月國銀承做房貸與建融狀況，1月底國銀承做房貸餘額11兆525億元，月增282億元是近十個月低點，年增9.83%連四個月走低並是近九個月低點；建融餘額3兆8,384億元，年增5.51%是五個月低點。

侯立洋說房貸年增持續下降，是因央行實施第七波選擇性信用管制，新撥貸偏低，二是1月農曆年前資金充裕，還款量增加，三是農曆假期交易天數減少：建融也因建案完工還款、週轉金清償使年增走低。

再進一步觀察房市兩大資產品質，房貸逾放金額持續惡化，1月單月再攀升到78.42億元的38個月高點，連半年增加，連三個月站上「七」字頭，月增3.48億元也是近五年同期最大，壞帳未見舒緩。

建融逾放則因又爆發建商一個聯貸案違約，使1月單月又跳升到75.85億元，月增34.36億元，單月和月增額恐都是至少逾十年最大。