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聯貸案違約 國銀1月壞帳大跳增
1月國銀建築融資壞帳大跳增，據銀行圈透露，主因是一筆由土地銀行主辦、八家銀行參貸，泰坤建設興建的「新莊泰舍至善元」自辦都更聯貸案爆發違約；該筆總聯貸額83.52億元，至今貸放餘額是58.1億元。
銀行團指出，2023年5月報載，泰坤建設楊姓負責人涉嫌以不實買賣合約或利用人頭戶等手法詐貸遭檢調偵訊，都更爭議銷售合約更讓泰坤建設財務惡化，使其資金周轉不靈，從2024年10月起就未依約繳息，積欠利息逾三個月，2025年2月6日土銀宣告該筆聯貸案違約，全部打入逾放。
據聯貸行估算，「新莊泰舍至善元」目前市值115.3億元，遠高於貸放餘額58.1億元，聯貸團認為處分後，應可償還借款，債權確保無虞。
泰坤建設是以不動產開發及興建住宅大樓出售為主，2019年做自辦都更開發委請土銀籌組聯貸，2020年和2022年又因疫情和工料上漲又增貸到83.52億元，至今貸放餘額是58.1億元。
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