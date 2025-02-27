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聯貸案違約 建商：不受單一事件影響

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新莊泰舍至善園的建商聯貸案違約，導致建融1月逾放金額一口氣大增到75.85億元的新高水位，至於是否影響後續貸款困難。對此，建商普遍認為，該案屬於尚在司法審理中的特殊情況，不能以偏概全。

建商指出，融資要經過5P五大要點：包括People（人）、Purpose（資金用途）、Payment（還款來源）、Protection（債權確保）、Perspective（未來展望）的徵信，本來就在制度裡控管，因此單一事件並不影響整體的建商。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，新莊泰舍至善園都更案近捷運新莊站，在2017年始取得建造，但在申請中就已經潛銷，多家銀行聯貸，當時賣在5、6字頭，且銷況不錯，不過一直賣到成屋都仍在銷售，去年改名至善元磐峰匯，也由知名代銷業者接手，因房市環境不同，行情也來到6、7字頭，應還有百來戶的餘屋。

至於相關糾紛所導致的逾放疑慮，陳炳辰認為應屬個案行為。

建商 聯貸案 都更

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