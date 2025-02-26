玉山金併購需緣分 董座黃男州：金控2.0時代來臨

玉山金控今日舉辦法說會，針對近年金融界併購案，玉山金控董事長黃男州表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代，不過玉山銀行現階段的國內版圖仍以集團內部壯大為優先，且併購需要仔細評估不能強求，更需要緣分。

黃男州表示，雖然國內以集團內部壯大為優先，不過海外市場還在繼續成長，較可能出現併購，因為有些國家若無據點可能會有准入問題，例如柬埔寨，而其他東南亞國家也有類似情況。

目前玉山金控在海外分、子行稅前盈餘超過100億元，黃男州說，亞洲金融重鎮香港、新加坡分行表現最亮眼，美國LA（洛杉磯）也還不錯，而中國內部雖景氣較差，不過投入資本額比多多，單以獲利數字來看也算不錯。

談及永豐金併京城銀、台新金併新光金，黃男州表示，過去多數是金控併購子公司，近期已經演變成金控之間的併購，可以說是進入「金控2.0」時代。

黃男州指出，併購後也是一大考驗，金控在併購前一定會互相觀察，併購、被併購的公司也會有各自的特色，那特色如何融合便會促使併購後金控的未來發展，例如京城銀其實是一間獲利良好的公司，原先背後母公司的大股東經營不動產，在中南部不動產融資做得相當出色，這項特色如何運用，相信對永豐未來成長會是很大的契機，而且各家併購策略也都不同，大概也不會有一定規則。

針對玉山金控國內是否考慮併購，黃男州表示，目前還是先將集團內部壯大，專注在內部發展；玉山金控成立33年，在40周年之前的這6、7年內會仔細觀察有無金控版圖適合擴展的方向。