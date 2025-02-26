快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金併購需緣分 董座黃男州：金控2.0時代來臨

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州今天表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代。本報資料照片
玉山金控董事長黃男州今天表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代。本報資料照片

玉山金控今日舉辦法說會，針對近年金融界併購案，玉山金控董事長黃男州表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代，不過玉山銀行現階段的國內版圖仍以集團內部壯大為優先，且併購需要仔細評估不能強求，更需要緣分。

黃男州表示，雖然國內以集團內部壯大為優先，不過海外市場還在繼續成長，較可能出現併購，因為有些國家若無據點可能會有准入問題，例如柬埔寨，而其他東南亞國家也有類似情況。

目前玉山金控在海外分、子行稅前盈餘超過100億元，黃男州說，亞洲金融重鎮香港、新加坡分行表現最亮眼，美國LA（洛杉磯）也還不錯，而中國內部雖景氣較差，不過投入資本額比多多，單以獲利數字來看也算不錯。

談及永豐金併京城銀、台新金併新光金，黃男州表示，過去多數是金控併購子公司，近期已經演變成金控之間的併購，可以說是進入「金控2.0」時代。

黃男州指出，併購後也是一大考驗，金控在併購前一定會互相觀察，併購、被併購的公司也會有各自的特色，那特色如何融合便會促使併購後金控的未來發展，例如京城銀其實是一間獲利良好的公司，原先背後母公司的大股東經營不動產，在中南部不動產融資做得相當出色，這項特色如何運用，相信對永豐未來成長會是很大的契機，而且各家併購策略也都不同，大概也不會有一定規則。

針對玉山金控國內是否考慮併購，黃男州表示，目前還是先將集團內部壯大，專注在內部發展；玉山金控成立33年，在40周年之前的這6、7年內會仔細觀察有無金控版圖適合擴展的方向。

併購 玉山金控 黃男州

延伸閱讀

表現亮眼！玉山金控營收創新高 海外獲利破百億元

玉山金董座揭示股利配發三原則 法人看好每股1.3元現金股利實力

玉山金董座黃男州：台灣已進入金控2.0的金金併時代

合併前最後一哩路要完成了！新光金、台新金平盤震盪

相關新聞

玉山金併購需緣分 董座黃男州：金控2.0時代來臨

玉山金控今日舉辦法說會，針對近年金融界併購案，玉山金控董事長黃男州表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代，不過玉山銀...

匯款美國手續費只要150元 LINE Bank宣布優惠延長至年底

LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠5...

萬事達卡陳懿文升任台灣區董事總經理 盼市場業務蓬勃發展

萬事達卡宣布擢升台灣區總經理陳懿文為台灣區董事總經理，進一步強化萬事達卡的市場地位，並持續深耕台灣市場，攜手合作夥伴，發...

使用 ATM 要露全臉！玉山董事長：車手不但戴口罩 還有這些特徵

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能；對此，玉山金（2884）董事長黃男州表示...

市場觀望 新台幣小升0.5分收32.79元

台股今天開低走高，美國2月消費者信心指數大幅滑落，美債殖利率下滑，亞幣升貶互見，新台幣呈現狹幅震盪整理，新台幣兌美元今天...

美債基金投資發威 機器人理財規模爆出近六年來最大量

金管會發布對機器人理財業務的最新統計，截至去年12月底機器人理財的資產規模共112.03億元，可說是機器人理財業務107...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。