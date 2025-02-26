匯款美國手續費只要150元 LINE Bank宣布優惠延長至年底

LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠50元」將延長到今年年底（2025/12/31）。此外，LINE Bank也宣布，將不定期舉辦最高讓利5分的美元「快閃優匯」活動回饋客戶，呼籲客戶密切鎖定LINE Bank官方網站公告。

LINE Bank指出，客戶只要有LINE Bank台幣主帳戶即可一氣呵成，以台幣扣款結匯成美元並進行匯款，最快58秒全額匯達美國的受款銀行。目前匯出免跨境處理費、免中轉行手續費，享手續費優惠價150元，匯入手續費優惠價則是50元，兩項優惠期間皆已延長到年底，提醒有海外投資、遊留學、購物需求的民眾可多加利用，惟須留意市場或匯率變化，以及自身的風險承受度。

LINE Bank於1月、2月接連舉辦兩次美元「快閃優匯」活動，連帶拉升單日外幣帳戶的開戶數增長近3倍，未來也將不定期推出相關活動。相較於部分同業的美元換匯服務，僅限符合指定條件。LINE Bank美元「快閃優匯」提供全客戶無須登錄或完成任務，皆享美元換匯最高讓利5分的VIP禮遇。

LINE Bank表示其數位存款帳戶已在去年12月衝破201萬戶，揭示著民眾對金融創新服務的期許與肯定。