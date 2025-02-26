快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

匯款美國手續費只要150元 LINE Bank宣布優惠延長至年底

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠50元」將延長到今年年底（2025/12/31）。圖／LINE Bank提供
LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠50元」將延長到今年年底（2025/12/31）。圖／LINE Bank提供

LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠50元」將延長到今年年底（2025/12/31）。此外，LINE Bank也宣布，將不定期舉辦最高讓利5分的美元「快閃優匯」活動回饋客戶，呼籲客戶密切鎖定LINE Bank官方網站公告。

LINE Bank指出，客戶只要有LINE Bank台幣主帳戶即可一氣呵成，以台幣扣款結匯成美元並進行匯款，最快58秒全額匯達美國的受款銀行。目前匯出免跨境處理費、免中轉行手續費，享手續費優惠價150元，匯入手續費優惠價則是50元，兩項優惠期間皆已延長到年底，提醒有海外投資、遊留學、購物需求的民眾可多加利用，惟須留意市場或匯率變化，以及自身的風險承受度。

LINE Bank於1月、2月接連舉辦兩次美元「快閃優匯」活動，連帶拉升單日外幣帳戶的開戶數增長近3倍，未來也將不定期推出相關活動。相較於部分同業的美元換匯服務，僅限符合指定條件。LINE Bank美元「快閃優匯」提供全客戶無須登錄或完成任務，皆享美元換匯最高讓利5分的VIP禮遇。

LINE Bank表示其數位存款帳戶已在去年12月衝破201萬戶，揭示著民眾對金融創新服務的期許與肯定。

LINE 新台幣

延伸閱讀

美國民企準備第2次發射月球著陸器 攜帶跳躍式無人機

川普下令美國無限期暫停接收難民 遭聯邦法官阻擋

川普關稅戰挑戰 印尼學者指須與美國談判滿足需求

趙少康：美國國際開發總署干預台灣內政 賴清德查不查？

相關新聞

玉山金併購需緣分 董座黃男州：金控2.0時代來臨

玉山金控今日舉辦法說會，針對近年金融界併購案，玉山金控董事長黃男州表示，現在已經進入「金金併」金控2.0時代，不過玉山銀...

匯款美國手續費只要150元 LINE Bank宣布優惠延長至年底

LINE Bank宣布原定3月底結束、廣受網友好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣（下同）150元」與「匯入手續費優惠5...

萬事達卡陳懿文升任台灣區董事總經理 盼市場業務蓬勃發展

萬事達卡宣布擢升台灣區總經理陳懿文為台灣區董事總經理，進一步強化萬事達卡的市場地位，並持續深耕台灣市場，攜手合作夥伴，發...

使用 ATM 要露全臉！玉山董事長：車手不但戴口罩 還有這些特徵

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能；對此，玉山金（2884）董事長黃男州表示...

市場觀望 新台幣小升0.5分收32.79元

台股今天開低走高，美國2月消費者信心指數大幅滑落，美債殖利率下滑，亞幣升貶互見，新台幣呈現狹幅震盪整理，新台幣兌美元今天...

美債基金投資發威 機器人理財規模爆出近六年來最大量

金管會發布對機器人理財業務的最新統計，截至去年12月底機器人理財的資產規模共112.03億元，可說是機器人理財業務107...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。