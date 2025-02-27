企業拚減碳 證交所助陣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
「2025 自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」邀集產官學研各領域專家講者，探討自願性碳市場脈動與發展。臺灣證券交易所／提供
「2025 自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」邀集產官學研各領域專家講者，探討自願性碳市場脈動與發展。臺灣證券交易所／提供

臺灣碳權交易所總經理田建中表示，雖目前國內減量額度交易平台成交量不多，但自然碳匯專案具有實質碳移除效益，更開始納入生態環境及社區面向帶來的共同效益，未來自然碳匯專案將成為主流，有機會幫助企業接軌自然相關財務揭露等國際永續標準。

為加速國內減量額度市場發展，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與國立中山大學近日共同舉辦「2025 自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」，邀集產官學研代表共聚碳交所，就自願性碳市場年度觀察報告、國內減量額度市場潛在規模、減量專案申請及審查經驗三大主題探討交流。

中山大學碳權研究與服務中心組長、副教授佘健源指出，國內碳權申請過程中存在資訊不對稱情況，國內自願性碳市場供需較不平衡。

2024年國際碳市場出現量縮價跌現象，然而高品質的專案類型如植樹造林（ARR）仍然供不應求，另就台灣本土碳權發展而言，如養豬場沼氣收集專案具發展潛力，每年減碳規模有機會達到34萬至52萬噸CO2e，未來前景可期。

農業部林業試驗所主任秘書林俊成提到，自然碳匯為邁向淨零目標的關鍵，並強調森林需透過經營才能有效提升碳匯效益，且國產材自給率偏低(<1%)，以地球村的觀念而言，進口木材反而造成更多碳排放，無助於全球淨零。

此外，自然碳匯之碳權專案一般兼具生物多樣性等共同效益，其品質及價格相對更高。徐英綺經理表示，養豬沼氣及工業沼氣應用蘊含生質能碳權潛力，優勢在於可結合企業本身循環經濟、易取得政策支持補助，為工研院可提供技術合作之藍海市場。

環境部氣候變遷署減量交易組蘇意筠組長表示，過去一年申請碳權的熱度增加，自願減量專案申請數為抵換專案的四倍，其中效能提升類型占七成，自然碳匯案件有顯著成長，顯示企業有擴大投入減碳行動趨勢，未來擴大碳盤查產業範疇，應可預見更多跨部門或公私合力。

中山大學碳權中心主任、教授蔡宏政結語時強調，工業製程減碳發展較為成熟，自然碳匯將成為未來趨勢，且執行專案的同時，應強化關注環境衝擊、生物多樣性及在地社區權益等方面的社會溝通及公眾參與。

中山大學 減碳

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