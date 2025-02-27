127家上市公司 3月17日前須公告年報
上市公司2024年財務報告公告進入倒數。臺灣證券交易所表示，實收資本額達100億元以上、及金融保險業的上市公司，最晚必須在3月17日完成，其餘907家上市公司則須於3月31日完成公告。
統計至昨（26）日，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為949家及85家，共計1,034家，其中，實收資本額達100億元以上、及金融保險業共計127家，其餘907家。證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，上市公司宜掌握時效，及早辦理財務報告的公告申報事宜。
證交所亦提醒，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊。
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