使用 ATM 要露全臉！玉山董事長：車手不但戴口罩 還有這些特徵

檢調建議金管會打擊詐騙，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能；對此，玉山金（2884）董事長黃男州表示，玉山透過大型語言模型分析過車手行為，確實，絕大多數車手都會戴口罩。

黃男州在玉山法說記者會被問到對金管會研議的打詐新招，他表示，防詐要從顧客端到銀行端整體串連一起，現行銀行攔詐多數發生在臨櫃交易，但是防不到顧客使用ATM提款機轉帳，但是ATM有攝影機，因此玉山針對車手行為進行過分析，發現車手有以下幾點明顯徵兆。

車手絕大多數都會戴口罩，大多數會戴安全帽，一面插金融卡一面看密碼，「因為密碼不是他的，而且一次會領好幾張」，黃男州說，徵兆很明顯。

玉山金控科技長張智星表示，透過大語言模型辨識發現，車手通常下手的時間是在半夜12點前後，因為很快就可以跨兩個交易日，「前一天」提完款之後，馬上就隔天了，又可以再提款，而且可能一口氣拿出10張提款卡。

張智星說，車手還有一個特色，他們絕對不會就地點鈔，領到的錢，馬上放進袋子裡。

黃男州解釋，假設一張提款卡一天可以提領6萬元，他們可能11點50分來提款，12點5分再提一次，因為就是隔天了，這樣每一張卡就可以提領兩次，10張提款卡就可以提20次。他們提款之後也不會點鈔，就一個袋子在旁邊，提了錢馬上放進去，提完立刻走人。

黃男州說，曾經有檢察官很感慨告訴他，以前案子最多的是吸毒，現在是詐騙；重大搶案、擄人勒索因為罪太重，現在反而是詐騙案比較多。

黃男州表示，銀行不可能每一台ATM都派一個人守著，一看到有詐騙徵召的人，馬上阻止，因為我們是一個自由的社會，「主管機關的呼籲（露全臉）應該是要讓車手更不自然一點」。