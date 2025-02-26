美債基金投資發威 機器人理財規模爆出近六年來最大量

金管會發布對機器人理財業務的最新統計，截至去年12月底機器人理財的資產規模共112.03億元，可說是機器人理財業務107年開辦近6年以來，成長量最大的一年，從112年底的77.92億元大舉成長至112.03億元，增加近33億元，增幅43%，據了解，國人因為對聯準會降息的預期心理，使過去一年瘋投美債基金，是最重要影響因素。

而投資人數的成長亦為109年12月、近四年以來人數年增量最大，一年內從17萬5223人增至21萬0602人。

據金管會統計，承作機器人理財的規模前三大銀行分別為國泰世華銀、一銀、兆豐銀，規模分別為23.34億、18.01億、13.49億元，市占率分別為20.83%、16.08%、12.04%，而前三大投信則為復華投信、野村投信、群益投信，規模分別為2.96億、2.45億、0.24億元，市占率分別為2.64%、2.19%、0.21%。