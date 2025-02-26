快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私密照「搖弟弟給妳看」判賠25萬元

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

黃男州：金金併出現宣告進入金控2.0時代 競爭更激烈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金26日召開法說會會前記者會。玉山金董事長黃男州（中）率領經營團隊說明營運概況。記者林勁傑／攝影
玉山金26日召開法說會會前記者會。玉山金董事長黃男州（中）率領經營團隊說明營運概況。記者林勁傑／攝影

金融業近期吹起整併風，玉山金（2884）董事長黃男州26日指出，玉山長期策略以有機自我成長為第一順位，輔以策略聯盟及審慎併購。從富邦金（2881）併日盛金（5820），到目前台新金（2887）併新光金（2888），業者看法認為主管機關核准機率相當高，因此現在已從過去的金控併購子公司，到這一兩年進展到「金控併金控」，宣告自2002年金控成立以來「進入金控2.0時代」，版圖、獲利競爭更激烈。

玉山金26日召開法說會，對於近期金融市場吹起整併風，黃男州指出，邁向第四個十年的玉山目標是讓金控版圖持續擴大，現在證券規模雖然不算大，但經營績效良好，去年ROE達25.9%為金控旗下證券業最高，會在證券經營基礎上思考證券規模變大。另外，主管機關也開放數位保險公司申請，是不限時、不限量，且可以有實體經營，這是往前很大一步，玉山會仔細評估。

他說，同時，國內保險公司正積極準備明年開帳接軌IFRS 17新會計制度，整體會呈現新面貌、新挑戰，亦提供新的機會，會仔細觀察趨勢變化，一方面壯大銀行版圖，畢竟玉山銀行終究是主幹，包括海外繼續成長並維持占全行獲利三分之一。另有機會思考壯大金控版圖，但併購也看緣分不能強求，會仔細評估。

對於近期以銀行為主體的永豐金（2890）併購京城銀（2809）是否造成銀行版圖變化，黃男州認為，京城銀規模雖小但獲利好，資產規模約三、四千億，經營績效良好，不過，合併後不論獲利或資產規模與玉山還有一點距離。玉山銀行保持較快成長速度，目標存款年成長3,000億元，能帶動資產成長超過3,500億，達成三年資產規模成長1兆，他強調，銀行方面除非有特殊因素，國內以有機成長為主，但海外准入有時需要併購，諸如東南亞國家等，海外併購機會較高。 

黃男州認為，京城銀的投資獲利表現良好，這和董事長戴誠志投資專業有關，同時，該行大股東出自不動產行業，在中南部不動產融資做得好，合併後如何發芽與包容很重要。至於壽險方面因為主管機關開放數位保險公司，金控本該評估，距離2031年第四個十年成就還六、七年的時間會仔細尋求機會讓版圖擴展。 

併購 玉山銀行 黃男州

延伸閱讀

玉山金董座揭示股利配發三原則 法人看好每股1.3元現金股利實力

玉山金董座黃男州：台灣已進入金控2.0的金金併時代

台企銀奪玉山獎14獎項 創公股銀連四屆獲全國首獎首例

和信醫院與玉山金簽醫療合作 推動醫療體系永續發展

相關新聞

美債基金投資發威 機器人理財規模爆出近六年來最大量

金管會發布對機器人理財業務的最新統計，截至去年12月底機器人理財的資產規模共112.03億元，可說是機器人理財業務107...

黃男州：金金併出現宣告進入金控2.0時代 競爭更激烈

金融業近期吹起整併風，玉山金（2884）董事長黃男州26日指出，玉山長期策略以有機自我成長為第一順位，輔以策略聯盟及審慎...

金管會公布最新不動產放款統計 國銀房貸餘額破11兆元

金管會今日公布最新的國銀不動產放款統計，其中銀行法第72條之2的不動產放款占總存款比重，除了今年1月底維持去年12月底的...

新台幣升0.5分 收32.79元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.79元，升0.5分，成交金額8.25億美元

前瞻今年房市 玉山金董座提三大重點：沒人希望房價崩盤

對於今年的房市及房貸業務，玉山金控董事長黃男州說，量縮、價盤整、溢價空間變大，是今年房市的三大重點；他分析，價格已在盤整...

協商歷時5小時！勞動部促新光銀行、工會簽署員工安置計畫

台新與新光金合併的「新新併」最後一哩路將完成。為儘速促成台新金控、新光銀行及新光銀行工會三方就新光銀行員工安置計畫內容達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。