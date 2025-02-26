黃男州：金金併出現宣告進入金控2.0時代 競爭更激烈

金融業近期吹起整併風，玉山金（2884）董事長黃男州26日指出，玉山長期策略以有機自我成長為第一順位，輔以策略聯盟及審慎併購。從富邦金（2881）併日盛金（5820），到目前台新金（2887）併新光金（2888），業者看法認為主管機關核准機率相當高，因此現在已從過去的金控併購子公司，到這一兩年進展到「金控併金控」，宣告自2002年金控成立以來「進入金控2.0時代」，版圖、獲利競爭更激烈。

玉山金26日召開法說會，對於近期金融市場吹起整併風，黃男州指出，邁向第四個十年的玉山目標是讓金控版圖持續擴大，現在證券規模雖然不算大，但經營績效良好，去年ROE達25.9%為金控旗下證券業最高，會在證券經營基礎上思考證券規模變大。另外，主管機關也開放數位保險公司申請，是不限時、不限量，且可以有實體經營，這是往前很大一步，玉山會仔細評估。

他說，同時，國內保險公司正積極準備明年開帳接軌IFRS 17新會計制度，整體會呈現新面貌、新挑戰，亦提供新的機會，會仔細觀察趨勢變化，一方面壯大銀行版圖，畢竟玉山銀行終究是主幹，包括海外繼續成長並維持占全行獲利三分之一。另有機會思考壯大金控版圖，但併購也看緣分不能強求，會仔細評估。

對於近期以銀行為主體的永豐金（2890）併購京城銀（2809）是否造成銀行版圖變化，黃男州認為，京城銀規模雖小但獲利好，資產規模約三、四千億，經營績效良好，不過，合併後不論獲利或資產規模與玉山還有一點距離。玉山銀行保持較快成長速度，目標存款年成長3,000億元，能帶動資產成長超過3,500億，達成三年資產規模成長1兆，他強調，銀行方面除非有特殊因素，國內以有機成長為主，但海外准入有時需要併購，諸如東南亞國家等，海外併購機會較高。

黃男州認為，京城銀的投資獲利表現良好，這和董事長戴誠志投資專業有關，同時，該行大股東出自不動產行業，在中南部不動產融資做得好，合併後如何發芽與包容很重要。至於壽險方面因為主管機關開放數位保險公司，金控本該評估，距離2031年第四個十年成就還六、七年的時間會仔細尋求機會讓版圖擴展。