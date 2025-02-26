金管會公布最新不動產放款統計 國銀房貸餘額破11兆元

金管會今日公布最新的國銀不動產放款統計，其中銀行法第72條之2的不動產放款占總存款比重，除了今年1月底維持去年12月底的26.44%之外，不少銀行的比重都降低，顯示有更多水位可作房貸業務，不過，另一方面，房貸逾放3.48億元，雖然銀行局認為在正常觀察值的範圍中，但未來上升的情況是否成為趨勢，仍有待進一步觀察。

金管會統計，截至1月底止，國銀購置住宅放款餘額達11兆525億，年增率為9.83%，比113年12月底10.4%略低，銀行局副局長侯立洋說，1月的購置住宅下降因為三大原因，包括第七波選擇信用管制影響、客戶春節年前資金充裕提前還款增加、1月交易天數減少。

至於建融貸款合計1月底為3兆8384億元，年增5.51%，低於12月的6.1%，最主要因為建案完工償還部分貸款，周轉金屆期清償有關；據了解，很多建商原本在去年9月央行第七波房市管制之後，因為恐慌因素而把許多先前已有畫定額度的周轉金借出，但由於央行12月理監事會議未再採取進一步措施，警報暫時解除，許多建商又把當初借出的錢還給銀行。

銀行法第72條之2最新的統計顯示，1月底為26.44%，侯立洋說明，分子為15.18兆（總不動產放款），分母57.41兆（存款），1月底已沒有銀行比率超過29%，28至29有3家（包括星展一家），27%至28%有8家，26%至27%也有8家，總計超過26%以上的共有19家。

若和去年12月底相較，去年12月底超過29%有1家，28%至29%有1家、27%至28%有11家，26%至27%則有7家，總計超過26%的有20家，因此，1月底較12月底的國銀放款不動產水位略有紓緩。對此侯立洋也說明，1月的分母月增幅0.13%，相較分子增幅大致相同，因此，該比率仍維持上月比率26.44%。

統計顯示，1月底的國銀房貸逾放增加3.48億，銀行局認為還在正常值，至於建融逾放相對較高，1月增加0.09個百分點，侯立洋指出，主要和新莊的泰舍至善園都更個案，已連續三個月沒還款，1月正式列入逾放有關。