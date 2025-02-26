快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私密照「搖弟弟給妳看」判賠25萬元

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

元大期強化資本 現金增資3,000萬股、每股74元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年全球持續動盪、通膨及循環升息，牽動著市場經濟走勢，國際金融市場避險需求反大增，全球期權交易量再掀熱潮。元大期貨（6023）堅守專業穩健的原則，維持強勁的業務動能。2024年稅後淨利21.67億，年增17%，稅後純益（EPS）7.47元，ROE為14.24%，多項財務指標皆創歷年新高，國內期權市占率、客戶保證金存量及獲利能力亦穩居業界領先地位。元大期貨展現創造股東價值的營運成果，為這次增資計畫注入強大市場信心與正面參考指標。

元大期貨已於2024年12月18日董事會通過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3,000萬股，每股發行金額74元。其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，另本次現增可參與除權息。透過增資，公司將充實營運資金、優化財務結構及強化中長期競爭優勢，以因應市場波動及交易所提高保證金可能影響交易量的挑戰，從而推動公司國際化戰略的持續進展。

元大期貨海外拓展更上一層，元大國際（新加坡）已經正式取得新加坡主管機關資本市場服務的牌照Capital Markets Services (CMS) Licence，預計今年隆重開業。未來將透過台北總公司、元大期貨(香港)以及元大國際(新加坡)，共同構築「亞洲期貨金三角」，全力推動全球期貨業務發展。

元大期貨今年以「創新前瞻，財富永續」為營運策略主軸，持續強化各項管理措施。在經紀業務方面，公司著力提升客戶滿意度、健全風險控管機制，並落實有溫度的客戶風險關懷，同步加強資訊監理；槓桿交易CFD業務獲利逐步增長，成為新獲利引擎；數位策略則著重建立數位通路獲客模式，發展元大交易生態圈以提升客戶黏著度；憑藉強韌穩定的財務體質，成為贏得客戶信任的關鍵指標。

元大期貨2024年再度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，並成為唯一連續十年獲此殊榮的期貨商。元大期貨致力於打造專業、友善的企業形象，讓客戶、員工及股東三贏，持續邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」的目標。

元大 期貨

延伸閱讀

北市動物園雌性馬來虎赴新加坡交配 將交換雄性個體來台繁衍

瑞銀：2025年⽯油市場持穩 維持對原油價格適度看好

被迫幫英特爾…5種劇本「這套機率4成」！怎樣都有影響 台積電怎麼辦？

期貨商論壇／半導體30期 觀望

相關新聞

美債基金投資發威 機器人理財規模爆出近六年來最大量

金管會發布對機器人理財業務的最新統計，截至去年12月底機器人理財的資產規模共112.03億元，可說是機器人理財業務107...

黃男州：金金併出現宣告進入金控2.0時代 競爭更激烈

金融業近期吹起整併風，玉山金（2884）董事長黃男州26日指出，玉山長期策略以有機自我成長為第一順位，輔以策略聯盟及審慎...

金管會公布最新不動產放款統計 國銀房貸餘額破11兆元

金管會今日公布最新的國銀不動產放款統計，其中銀行法第72條之2的不動產放款占總存款比重，除了今年1月底維持去年12月底的...

新台幣升0.5分 收32.79元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.79元，升0.5分，成交金額8.25億美元

前瞻今年房市 玉山金董座提三大重點：沒人希望房價崩盤

對於今年的房市及房貸業務，玉山金控董事長黃男州說，量縮、價盤整、溢價空間變大，是今年房市的三大重點；他分析，價格已在盤整...

協商歷時5小時！勞動部促新光銀行、工會簽署員工安置計畫

台新與新光金合併的「新新併」最後一哩路將完成。為儘速促成台新金控、新光銀行及新光銀行工會三方就新光銀行員工安置計畫內容達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。