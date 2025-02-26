元大期強化資本 現金增資3,000萬股、每股74元

2024年全球持續動盪、通膨及循環升息，牽動著市場經濟走勢，國際金融市場避險需求反大增，全球期權交易量再掀熱潮。元大期貨（6023）堅守專業穩健的原則，維持強勁的業務動能。2024年稅後淨利21.67億，年增17%，稅後純益（EPS）7.47元，ROE為14.24%，多項財務指標皆創歷年新高，國內期權市占率、客戶保證金存量及獲利能力亦穩居業界領先地位。元大期貨展現創造股東價值的營運成果，為這次增資計畫注入強大市場信心與正面參考指標。

元大期貨已於2024年12月18日董事會通過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3,000萬股，每股發行金額74元。其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，另本次現增可參與除權息。透過增資，公司將充實營運資金、優化財務結構及強化中長期競爭優勢，以因應市場波動及交易所提高保證金可能影響交易量的挑戰，從而推動公司國際化戰略的持續進展。

元大期貨海外拓展更上一層，元大國際（新加坡）已經正式取得新加坡主管機關資本市場服務的牌照Capital Markets Services (CMS) Licence，預計今年隆重開業。未來將透過台北總公司、元大期貨(香港)以及元大國際(新加坡)，共同構築「亞洲期貨金三角」，全力推動全球期貨業務發展。

元大期貨今年以「創新前瞻，財富永續」為營運策略主軸，持續強化各項管理措施。在經紀業務方面，公司著力提升客戶滿意度、健全風險控管機制，並落實有溫度的客戶風險關懷，同步加強資訊監理；槓桿交易CFD業務獲利逐步增長，成為新獲利引擎；數位策略則著重建立數位通路獲客模式，發展元大交易生態圈以提升客戶黏著度；憑藉強韌穩定的財務體質，成為贏得客戶信任的關鍵指標。

元大期貨2024年再度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前5％」肯定，並成為唯一連續十年獲此殊榮的期貨商。元大期貨致力於打造專業、友善的企業形象，讓客戶、員工及股東三贏，持續邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」的目標。