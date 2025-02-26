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前瞻今年房市 玉山金董座提三大重點：沒人希望房價崩盤

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金董事長黃男州。本報資料照片
玉山金董事長黃男州。本報資料照片

對於今年的房市及房貸業務，玉山金控董事長黃男州說，量縮、價盤整、溢價空間變大，是今年房市的三大重點；他分析，價格已在盤整，且議價空間已變大，讓利空間也變大，首購族剛性需求仍存在，這仍會有價格的支撐，並同時缺工缺料等現象仍存，因此拉高建築成本，這些都使房價有支撐，他也認為，資金市場及剛性需求，才是房價的支撐，沒有人希望房價崩盤。

黃男州表示，在寬限期、成數、利率等，央行管制之下，大家步調都一致，但另外有很可喜的事，金融體系的首購族比率增加了，不過，今年量仍會繼續在跌，因此房仲會較辛苦。

至於玉山銀行，黃男州指出，房貸成長應會維持5%至6%成長，而以既有房子的理財型房貸的周轉金則會較高。

玉山金控今日指出，在「其他權益」項下已轉為正50多億元，對此黃男州說，玉山金控的每股淨值15.8元，使玉山金的股淨比也是金控同業中最好，希望未來每股淨值也含有能量，例如不希望股本膨脹太快為未來預料空間，若股本不變之下，每股淨值增加至甚至每股17元以上，這對玉山金未來更好。

黃男州指出，美債殖利率已轉為正斜率，有利於投資收益的增加。玉山金控財務長程國榮也說，去年因為利率倒掛，因此銀行給民眾的利息，反而比去買公債還高，但隨著轉為正數，將使收進來的美元存款去投資長債更有利差可以賺。

房貸 玉山金控 黃男州

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