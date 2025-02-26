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協商歷時5小時！勞動部促新光銀行、工會簽署員工安置計畫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部昨邀集台新金控、新光銀行及新光銀行工會，勞資達成共識，簽署員工安置計畫。圖／勞動部提供
勞動部昨邀集台新金控、新光銀行及新光銀行工會，勞資達成共識，簽署員工安置計畫。圖／勞動部提供

台新與新光金合併的「新新併」最後一哩路將完成。為儘速促成台新金控、新光銀行及新光銀行工會三方就新光銀行員工安置計畫內容達成共識，保障併購員工權益，勞動部昨(25)日邀集勞資三方召開協商會議，由全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢協助，針對尚未確認的關鍵議題討論熱烈，三方均釋出最大善意，歷經5小時協商達成共識。

勞動部說明，勞動部向來重視金融機構併購中的勞資協商及員工權益保障，長期與金融監督管理委員會合作，要求金融機構合併時應妥善與工會協商員工安置計畫，保障員工於合併後權益，也透過各種方式協助勞資雙方透過公平對等協商，達成共識。

勞動部長洪申翰昨親赴現場見證簽署協議，他除表達對於勞資三方基於對提供員工最大的照顧所進行協商、溝通努力的感謝，也期許台新銀行與新光銀行未來完成合併後，務必讓新光銀行留用的員工繼續安心工作，並與工會建立良好溝通互動模式，共同為台新銀行創造更好的前景。

勞動部呼籲，未來金融機構規畫合併時，應遵循與工會協商併購員工安置計畫的作法，勞動部也將與金管會盡力協助勞資雙方透過勞資合作共同保障勞工權益。

勞動部 台新金控 新光金 金管會

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