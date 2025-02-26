永豐高端理財 客戶、資產規模雙位數成長

致力滿足多元客群理財需求，永豐銀行旗下高資產客群人數與資產管理規模年成長均達雙位數；永豐銀行財富金融處處長蔡隆裕表示，自2022年起，旗下深度經營「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，為往來資產達300萬以上者，提供多元且最適的理財規劃及財富管理需求，同時舉辦各類專屬活動，以深入生活及理財的分級服務，帶動客群人數及資產管理規模於2024年均較2023年成長。

高資產客群 人數、資產規模雙成長

永豐銀行表示，針對最高級別的永傳會員提供家族親友同享部分禮遇，包含跨行提款轉帳及匯款、換匯減分、票據交易等多元交易免手續費或優惠，另精心規劃生日好禮、貴賓之夜專屬演唱會及尊榮健檢，並由專人協助財產信託或理財規劃建議等。另為提供金控多元便利的服務及優惠，永傳會員於永豐金證還可享台股電子交易手續費優惠。

小資數位族 LINE官帳理財即時通

針對小資數位客群則推出定期定額申購基金或美股，享最低0元手續費；永豐銀行表示，去年下半年數位通路的基金總申購金額較上半年成長逾30%、美股ShareShares平台交易金額去年年成長1.4倍。基金部份，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾2,000檔、最低100元即可申購；美股ShareShares平台則最低新台幣1000元即能投資，手續費率0.01%、最低0元，輕鬆布局海外市場累積資產。同時推出「永豐銀行財富管理」LINE官方帳號，以零時差、零騷擾及零距離的理財即時資訊，提供小資數位客群貼心體驗，好友數已逾萬人。更多資訊請連結永豐銀行官方網站、活動網頁或加入永豐銀行財富管理LINE官方帳號查詢。