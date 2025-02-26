玉山金董座黃男州：台灣已進入金控2.0的金金併時代

玉山金控今日舉行法說會，對於今年的併購，玉山金控董事長黃男州指出，除了玉山銀行國內會尋求自我成長模式壯大，另外會伺機爭取海外併購壯大的機會，同時，玉山金控也正評估向金管會申請數位保險公司，以及物色保險市場的併購機會，他也形容「台灣金控界已進入金控2.0時代，會進入更激烈的競爭」。

黃男州指出，玉山金控也會進行審慎的併購，對於目前的「新新併」，他指出，現在業界普遍認為金管會核准機率相當高，而從過去一、二年已看到富邦併日盛、台新併新光等金控併金控，「這也宣示了2002年金控成立來，現已進入金控2.0」，代表版圖、規模及獲利性已進入更激烈競爭。

玉山金2024年的金控獲利260.8億元，創下歷年新高之外，每股盈餘1.63元，且玉山金控的總資產已破4兆元，年增率高達12%；統計也顯示，旗下玉山銀行今年的海外獲利大增17.4%，已破百億，目前占銀行總獲利已有32.2%，而財管業務表現強勁，手收年增44.8%，占比全體手收高達48%。

黃男州表示，證券雖然規模不大，經紀市占在1.8%，因此也在思考用併購讓規模更大；保險方面，由於金管會將會開放數位保險公司申請，且不限時、量，也可以有實體的據點，所以這是往前很大的一步，玉山金也會仔細評估，加上明年起保險公司在會計制度上會有IFRS17接軌的準備，和ICS等，會使業界有新面貌、挑戰，也會有新的併購機會，因此一方面壯大玉山銀行版圖，另一方面，也會思考壯大玉山金控的版圖，但併購也要看緣份，也不能強求。

對於永豐金併京城，黃男州認為，不論是獲利、資產規模，合併之後和玉山金仍有距離，所以玉山金仍以自我成長為主，靠存款規模一年成長超過3千億元的話，一年資產就可成長3500億元以上，3年至4年之間，資產規模就可再成長1兆元。他也強調，京城是經營非常好的銀行，尤其在董座戴誠志領導下，在投資面的獲利相當好，另外在中南部不動產融資則由於大股東的地產背景，也做得相當好，而在併入永豐金之後，現有這些特色是否維持、能否繼續被包容進去，都很重要。

而相較於海外，黃男州指出，國內玉山銀行較以自我成長為主，在海外反而會更注意併購的機會，因為涉及到國外市場准入的問題。而玉山金控也將評估申請數位保險公司，明年因為接軌國際新制，反而會帶來保險業的併購機會，因此玉山金也希望在第四個10年，還有6、7年的時間可觀察是否有這類擴張版圖機會。