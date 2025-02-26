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228連假賞櫻 新光產險金蛇專案提供5大理賠保障

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

228連假將至，出門賞櫻除了開花時間無法確定外，防範未知的保障更不可少。新光產險指出，出國除了規劃行程，因國際旅客眾多、天候變化多端，所以也必須考量班機延誤、醫療保障額度、旅程取消等問題。

新光產險表示，針對國際旅遊愛好者推出「金蛇迎春專案」，當旅遊途中遇到意外時，能獲得更完善的保障，提供五大保障，如班機延誤每4小時理賠1萬元，每次事故最高賠償2萬元、旅程更改保險金最高賠付6萬元、班機改降每次6,000元慰問保險金，傷害醫療保險金(實支實付型)最高120萬。

此外，為了讓旅客出遊安心，更提供便捷的保期延長功能，因為氣候變遷，櫻花綻放時間無法確定，為了能看到櫻花綻放多留了一兩天，若保險期間到期，新光產險針對網路投保的會員客戶，推出專屬完善的24小時線上「延長保期」服務，網投會員只需在「會員專區」動動手指，從申請至繳費一氣呵成，不用怕因為櫻花賴床沒等到盛開的美景。

新光產險提供24小時無距離網路投保服務，於出發前1小時就能完成網路投保繳費作業，更提供「班機延誤快速理賠」服務，提供最即時的旅遊保障，落實全年無休，隨時隨地便捷金融友善保險服務。

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