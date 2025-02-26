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當沖降稅 「大戶投APP」為投資人助攻三大功能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券大戶投APP為當沖族開發提供三大功能，其中「當沖損益試算」上線半年來，點擊次數每月突破千萬。(永豐金證券/提供)
永豐金證券大戶投APP為當沖族開發提供三大功能，其中「當沖損益試算」上線半年來，點擊次數每月突破千萬。(永豐金證券/提供)

當沖族迎接降稅延長三年到2027年底的好消息。永豐金證券大戶投APP為當沖族開發提供三大功能，包括損益即時試算、今可沖模式、閃電下單，協助當沖投資人更有效地掌握市場動態；其中「當沖損益試算」上線半年來，點擊次數每月突破千萬，顯示當沖族群對高效率數位服務的需求與認同。

永豐金證券指出，2024年下半年大盤震盪盤整，半年累計跌幅僅0.03%無大變化，投資人操作趨於保守，但期間內大戶投APP提供的「當沖損益試算」功能，每月使用人數仍突破15萬人以上，點擊次數月月突破千萬，顯示當沖交易在市場盤整區間，仍受到投資人青睞。

永豐金證券指出，當沖以頻繁買賣賺取價差為目的，交易成本是影響獲利的重要因素之一，大戶投APP於2024下半年自建3項當沖友善功能，「當沖損益試算」不僅列出持股成本均價，並顯示最新市場成交價上下三檔價格的損益金額模擬，方便用戶查看每一檔價位損益的即時變化，掌握當沖交易時機；損益試算金額已考量交易手續費與交易稅（含當沖稅減半優惠），讓試算結果更貼近真實交易情況，成為用戶個人的專屬損益計算機。

另外，大戶投APP「今可沖」篩選模式，包括今日新增庫存或昨餘庫存賣出，都呈現於「今可沖」列表上，更有利於投資人查看是否有先賣後買的價差機會；並提供顯示現貨及融資券可交易數量，讓投資人清楚看出各交易條件下的交易張數，不僅提升交易流暢度，也減少因填錯張數導致下單錯誤。

永豐金證券為滿足當沖交易者秒速下單需求，大戶投APP也同步推出「閃電下單」功能，除基本的「光速模式」，提供單一價格或全部委託單一鍵刪除的快捷功能之外；也特別設計「自訂面板排序」功能，讓使用者可以根據自身習慣，排序4個交易小工具：委託條件、今日可現股當沖、今日新增股數、總庫存，方便投資人可自由配置看盤介面，並特別設計出「分時閃電指標」，供投資人快速計算當下成交價的連續累加量。

永豐金證券提醒投資人，當沖交易雖然有機會在短時間內獲利，但同時也存在較高的風險，投資人應審慎評估自身風險承受能力，並充分了解當沖交易的特性與風險。

永豐金 當沖

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