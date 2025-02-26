228連假將至 國旅建議投保這兩大險種
228三天連假將至，每年此時正值賞櫻時節，各處賞櫻勝地陸續公布花況，百花盛開的絕美景象吸引民眾前往拍照打卡。兆豐保險提醒，若選擇國內旅遊也別忽略隱藏風險，建議可投保國內旅行平安保險，並依自身需求選配「旅行綜合保險」或「租借汽機車責任保險」，不論因外食用餐時食物中毒，或旅途中駕車發生擦撞等情形皆有保障。
兆豐國內旅行平安保險中，意外身故、喪葬費用或失能保險金(AD&D)理賠最高可達1,000萬元；此外因近期食物中毒事件頻傳，對於外食食安問題高度重視，若民眾加保旅行綜合保險，於保險期間內用餐發生食物中毒，經合格醫師診斷並出具診斷證明書可獲得定額理賠（最高一次）。
此外，若加保租借汽車責任保險，第三人責任險也涵蓋在承保範圍內，若被保險人於保險契約有效期間內從事旅行活動，因駕駛汽車發生意外事故，致第三人體傷、死亡或財物受有損害，最高理賠可達100萬元。
兆豐保險表示，開心賞櫻之餘，旅程安排時將旅綜險一併納入規劃，僅需於出發前一小時完成投保即可，保障旅遊能安心遊玩。同時鼓勵民眾多使用網路投保及選擇電子化保單，除方便查閱存取，也可響應環保，降低郵寄過程中的碳排放量。即日起於網路投保還可享有抽獎資格，有機會抽中多項好禮。
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