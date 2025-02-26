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萬事達卡宣布 台灣區總經理陳懿文升任台灣董事總經理

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
萬事達卡積極推動台灣市場發展，台灣區總經理陳懿文（見圖）升任台灣區董事總經理。萬事達卡／提供
萬事達卡積極推動台灣市場發展，台灣區總經理陳懿文（見圖）升任台灣區董事總經理。萬事達卡／提供

萬事達卡Mastercard今天宣布擢升台灣區總經理陳懿文女士為台灣區董事總經理。陳懿文未來將推動策略性發展計劃，進一步強化萬事達卡的市場領導地位，並持續深耕台灣市場，攜手合作夥伴，發揮萬事達卡作為創新支付科技公司的優勢，促進台灣市場數位金融發展。

萬事達卡全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，台灣市場是萬事達卡大中華區業務版圖中非常重要的一部分，無論在金融科技發展還是先進技術採用，台灣市場總是充滿創新動能與成長潛力。在公司數位轉型、跨境支付、金融科技合作及拓展在地市場合作發展策略中，陳懿文發揮她建立夥伴合作關係的卓越能力與統合團隊的領導能力。這次任命顯示台灣市場在大中華區業務的重要地位，我們非常高興陳懿文擔任此新職務，並期待在她的領導下，台灣市場業務持續蓬勃發展。

陳懿文加入萬事達卡已25年，擔任將創新支付技術導入台灣市場的關鍵角色，自2013年升任萬事達卡台灣區總經理後，持續推動萬事達卡在台灣市場轉型為提供多元服務的金融科技公司，更帶領業務團隊拓展萬事達卡數據顧問服務，顯著提升萬事達卡在台灣的業務表現。

在擔任萬事達卡台灣區總經理期間，陳懿文女士帶領團隊在數位支付、企業金融及環境永續等領域取得多項成就，與合作夥伴推出無數廣受歡迎的信用卡產品，建立萬事達卡在台灣的市場領導地位，包括使高雄捷運成為北亞首個採用萬事達卡開放式支付技術的大眾運輸系統，領導萬事達卡在台灣開通第一批手機感應收款服務（Tap on Phone），推出全球第一張與醫療機構合作發行的萬事達卡Touch Card。

從演唱會到體育競技，陳懿文持續關注台灣消費者對精彩生活的嚮往，以提供便利的支付服務與獨家禮遇，創造更多「無價」的可能性。在環境永續方面，她帶領團隊率先亞太地區將碳足跡計算器（Carbon Calculator）導入台灣市場，並促成11家合作夥伴加入萬事達卡無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition），引領台灣市場逐步朝向永續、無現金社會與智慧城市的願景前進。

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