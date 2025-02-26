四公股金控投信及AMC合併報告出爐 財部：效益不高

財政部對於四家公股金控子公司及台灣金聯整併評估報告出爐，其中強調四家公股投信公司整併尚無顯著規模經濟效益，且部分投信子公司員工無整併意願及共識。另，四家公股金控認為AMC子公司經營規模與民營相當，其業務推動有助於發揮集團綜效，且業務互補性不高，經評估尚無整併效益。

財部提交給立委的報告指出，目前四家公股民營金控公司兆豐金、第一金、華南金及合庫金，基於其資源配置、業務發展及配合政策等考量，均設有投信子公司及資產管理公司（AMC）子公司，提供集團客戶完善多元金融服務。

財部重申，公股金融事業整併須以「合意」為要件，於整併後之經營策略、優勢互補、員工安置等具正面效益始得推動；工會態度亦為整併成功與否關鍵，此前全國金融業工會聯合會、全國產業總工會及八大公股銀行工會均曾對公公併倡議表達反對立場。但基於公司治理原則洽請上述金控評估。

四家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效並無共識；首先投信子公司完善金控集團整體金融服務。再者，整併須創造規模經濟並具優勢互補效益。

四家公股投信公司公募基金規模合計3千2百億元，距前六大之基金規模門檻達6千億元以上，仍有一段距離，整併尚無顯著規模經濟效益。另各公股金控投信子公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益。

第三，部分投信子公司員工無整併意願及共識，員工對於事業間之整併，包括企業文化融入與否、轉職選擇、留任保障、優退配套或其他安置計畫，以及未來工作展望等問題極為重視，經初步瞭解部分投信子公司員工並無整併意願，鑑於金融優質人才為事業資產，整併重大業務變動宜獲員工及工會支持，方具可行。

此外，對於公股金控AMC子公司整併評估指出，四家公股金控認為AMC子公司經營規模與民營相當，其業務推動有助於發揮集團綜效，且發展策略各擅，經評估尚無整併效益。且多數AMC子公司員工無整併意願及共識。

財政部強調，在整併尚未有共識前，將持續督請各公股金融事業強化轉投資事業管理，並提升經營績效及擴大利基優勢。後續公股金融事業如基於經營策略擬採取併購行為，於符合國家利益、提升競爭力、合意併購等前提，且雙方事業內外部關係人均有共識，本部原則予以尊重，並督導整併程序，應依規定審慎辦理。