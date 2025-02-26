兆豐產險推國內旅平險方案自由配 連假賞櫻保障更全面

228三天連假將至，每年此時正值賞櫻時節，各處賞櫻勝地陸續公布花況，百花盛開的絕美景象吸引民眾前往拍照打卡。兆豐金控（2886）旗下兆豐產險提醒，若選擇國內旅遊也別忽略隱藏風險，建議可投保國內旅行平安保險，並依自身需求選配「旅行綜合保險」或「租借汽機車責任保險」，不論因外食用餐時食物中毒，或旅途中駕車發生擦撞等情形皆有保障。

兆豐國內旅行平安保險中，意外身故/喪葬費用或失能保險金（AD&D）理賠最高可達1,000萬元；此外因近期食物中毒事件頻傳，對於外食食安問題高度重視，若民眾加保旅行綜合保險，於保險期間內用餐發生食物中毒，經合格醫師診斷並出具診斷證明書可獲得定額理賠（最高一次）；此外，若加保租借汽車責任保險，第三人責任險也涵蓋在承保範圍內，若被保險人於保險契約有效期間內從事旅行活動，因駕駛汽車發生意外事故，致第三人體傷死亡或財物受有損害，最高理賠可達100萬元。

兆豐保險表示，開心賞櫻之餘，旅程安排時將旅綜險一併納入規劃，僅需於出發前一小時完成投保即可，保障旅遊能安心遊玩。同時鼓勵民眾多使用網路投保及選擇電子化保單，除方便查閱存取，也可響應環保，降低郵寄過程中的碳排放量。即日起於網路投保還可享有抽獎資格，有機會抽中多項好禮。