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第一金投信努力耕耘私募股權領域 生技私募股權投資新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，逐步開放相關法令限制，鼓勵資產管理公司創新發展，以提升產品多樣性，最終達到「留財」及「引資」的目標。第一金投信立足台灣近40年，近年以創新人工智慧主題基金和量化投資策略為發展主軸外，亦結合國際資源，努力耕耘私募股權領域，厚實多元資產管理能力。

為協助台灣高資產客戶掌握國際各項投資機會，第一金投信響應政策，攜手國泰世華銀行，與國際級知名生技創投業者「維梧資本(VIVO Capital)」，率先推出首檔投資於生技私募股權的私募基金。此為金管會自2023年12月開放私募基金得於一定比例內投資於私募股權(Private Equity)基金及未經金管會核准或申報生效的境外基金以來，台灣第一檔可投資於私募股權的基金。VIVO是國際知名的生技創投業者，擁有29年的經驗，這次投資的產業多屬新藥公司的PIPE(Private Investment in Public Equity)。

生技醫療產業被視為驅動下個世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能，因此編列百億預算投入技術研發，國內科技大廠也相繼切入此領域，可望繼半導體後成為下一個兆元產業。

「私募股權基金」則是透過有限合夥架構，與投資人共享投資成果，並藉由專業管理與較長的投資年限，追求潛在報酬的機會，且與傳統金融商品連動性較低，相對不易受公開市場價格波動影響，有助於分散投資組合風險，幫助資產穩健增值。然而，因產品架構較複雜、申購門檻較高，且銷售通路相對有限，過往在臺灣多以機構法人或家族辦公室為主要投資者。

第一金投信總經理廖文偉表示，公司的DNA是創新，這幾年積極邁向國際化，透過與境內外夥伴建立合作關係，精進資產管理能力，並朝向「另類投資」(Alternative Investment)領域，探索資產管理的其他可能性。

第一金投信藉由此次與國內市場龍頭國泰世華銀行合作的機會，響應政策發行臺灣首檔可投資於私募股權之證券投資信託基金，共同打造亞洲資產管理中心，透過引進國際級多元商品，增加在地投資人投資標的選擇性，為高階資產管理市場長期發展注入活水。

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