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獨/完成送審前最後一哩路 台新金與新光銀行工會終簽勞資協議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
勞動部長洪申翰昨晚見證新新併雙方達成共識。圖/本報資料照片
勞動部長洪申翰昨晚見證新新併雙方達成共識。圖/本報資料照片

據了解，台新金與新光銀行工會終於在昨日晚間達成勞資協議，並由勞動部長洪申翰親自見證雙方共識的達成，新光銀行工會將在今日上午舉行會員代表大會來確認該勞資協議，隨即新光銀行也將在今日下午召開臨時董事會，正式通過雙方簽署的勞資協議，至此，「新新併」可說走完送金管會審查的最後一哩路。

新光金台新金控最快今日下午、明日上午就會一起向金管會遞件勞資協議補件，完成所有合併的重要文件。

據知情人士指出，雙方先前已協商8次，昨日的最後一次協商為第9次，台新銀行副董事長尚瑞強親自出面，雙方協商並從下午2時就開始進行，一路開到晚上8時，終於定案。而雙方協商的地點並非在台新金，也不在新光金，而是直接選在勞動部，由勞動部的司長親自主持，雙方達成共識之後，勞動部長洪申翰也出面親自見證這一場「世紀合併」的勞資協議簽署。

據了解，雙方昨天晚上的協商，台新除了先前已允諾的四大讓步之外，在優退優退時程上，開放優離優退的時間，原本是合併之後的半年第一次開放申請，但是現在由於要再追加一次的優離優退的機會，所以第一次的優離優退開放申請，會在兩家金控合併之後的半年內，可能一個月、三個月就會舉行。

勞動部 台新金控 新光金

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