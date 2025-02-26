台泥歐洲發綠色債券 喊停

台泥（1101）近日傳出撤回歐洲初級債券市場交易，引起國際關注，根據彭博資訊報導，台泥原定發行5億歐元的5年期綠色債券，發行利率較基準利率高約180個基點。台泥昨（25）日證實，已決定暫不推動這筆交易，以履行更廣泛的責任，台泥歐元綠債暫緩發行，主因台灣燃煤電廠的營收占合併營收逾一成，超出歐洲標準，加上利率波動所致。

彭博資訊報導，這筆交易2月12日最初委託法國農業信貸銀行（Credit Agricole）和德意志銀行（Deutsche Bank）擔任全球協調方，星展銀行擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。至2月18日進展為交易的執行將依市況而定。但到24日上午，只有法國農業信貸銀行和星展銀行在推動發售。

台泥表示，未能按計劃於定價日完成定價，主要原因之一是台泥旗下和平燃煤電廠的收入占集團合併營收的比例超過10%，超出歐洲深綠基金設定的嚴格標準，即燃煤發電收入不得超過總營收10%。

台泥強調，和平燃煤電廠位於花蓮，對台灣新北市、宜蘭穩定供電至關重要，並承擔重要的社會責任，台泥視為「社會轉型能源」，但未獲得基金的例外核准。此外，當日市場利率劇烈波動，也阻礙定價的完成。台泥強調，將密切關注市場動態與投資者意見，尋找合適時機完成發行。

台泥表示，為滿足綠色投資者期待，除去年11月宣布和平電廠燃煤機組最遲2040年除役，也將透過釋出部分和平電廠股權，展現更積極作為，但仍需經過董事會討論決議。台泥感謝營銷階段超過60個客戶的興趣和支持，期待未來再與客戶投資者合作。

針對德意志銀行最後未入場參與，台泥表示，德意志內部作業發生一些錯誤，導致無法參與交易，相關資訊以德意志銀行說明為主。