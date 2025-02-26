一銀擴大奉茶 拚減塑

第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），響應環境部「全民綠生活」，以實際行動加入奉茶行列，今年再新增70間分行設置「奉茶站」，供民眾自備容器前往取水，藉由資源共享的方式，支持環保減塑。

為協助減少塑膠瓶裝水的使用，第一銀行全台共81間分行加入作為奉茶站，民眾可以透過「奉茶行動App」輕鬆快速找到免費提供飲水的據點，鼓勵社會大眾養成自備環保杯的習慣，從小舉動落實全民綠生活，並以實際行動支持環保愛地球。

第一銀行積極落實環境永續，自2019至2024年連續六年獲環境部「國家企業環保獎」肯定，迄今已有38處建築物取得綠建築標章認證、25間太陽能分行及22處營運據點使用綠電累積達1132萬度；為響應減塑政策，總行大樓員工餐廳設置無塑環保清潔劑販賣機，鼓勵同仁自備回收容器，推行至今相當於減少製造近3,000支1公升寶特瓶，培養由內而外的減塑行動力，邁向資源循環零廢棄目標。

ESG表現深受國內外高度肯定的第一銀行，2024年更贈送全體員工共8,600個環保提袋，訴求減少塑膠汙染、回收再利用、保護環境及人體健康，提袋材質是以回收寶特瓶PET塑料製作，相當於回收61,275個600毫升寶特瓶，攜手同仁一起支持環境保護。

此外，一銀亦攜手客戶共同守護地球，發行綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之二予第一銀行文教基金會，作為「綠光傳愛」永續計畫公益基金，協助全台資源缺乏單位安裝節能LED燈具，今年預計協助15所校園汰換傳統燈具，讓環保減碳與金融本業結合，打造低碳美好生活。

展望未來，第一銀行將持續秉持「就在你左右」精神，將經營核心價值融入ESG，引導企業重視永續發展，善盡企業社會責任，貫徹「永續金融，第一品牌」發展目標。