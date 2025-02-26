彰銀行動銀行 大升級

百年金融專業底蘊邂逅現代科技創新力量，彰化銀行（2801）創設於1905年，為迎接120周年的重要里程，推出全新升級的行動銀行ChaiBo APP，命名源自「彰化銀行（Ch）在數位時代的蛻變（Bo，取自Born）」，秉持「簡單、好用、信賴」核心理念，透過直覺操作、個性化體驗及遊戲化任務設計，讓用戶輕鬆享受全方位金融服務。

彰化銀行表示，ChaiBo APP在保留既有行動銀行功能的基礎上，全面進行升級，不僅整合基金投資、外幣交易、貸款管理、信用卡查詢等多元金融服務，同時優化使用介面與體驗，讓操作更流暢直覺。此外，ChaiBo APP也同步強化交易安全防護，提供更靈活便捷的解決方案，讓客戶能夠隨時隨地輕鬆管理個人財務。

彰化銀行吉祥物「柴寶」也在這次APP改版以全新數位形象登場，不僅象徵 ChaiBo APP的活力與創新，更透過遊戲化互動元素，使數位金融更加有趣、貼近年輕世代需求。本次升級不只是功能上的突破，更代表彰化銀行積極推動數位轉型的重要一步。無論是優化使用者體驗、強化交易安全，還是提供更完善的數位金融服務，ChaiBo APP皆致力打造最符合現代需求的數位銀行體驗，讓客戶在金融科技的浪潮中，享受更智慧、更便捷的數位金融服務。

為慶祝ChaiBo APP盛大登場，彰化銀行推出下載雙重好禮活動，活動期間自即日起至2025年4月30日，只要在活動期間下載並登入，即可參與抽獎，獎項除85度C即享券及統一超商虛擬商品卡等熱門兌換券外，更有機會獲得PlayStation 5超級大獎。此外，於3月5日前下載並登入者，可獲得早鳥抽iPad Air 5與加倍的抽獎機會，提高獲獎機率。

彰化銀行邀請所有客戶開啟全新的智慧金融旅程，一同體驗更安全、更便捷、更具未來感的數位金融，相關活動詳情請參考官方網站。