富邦金 獲風險管理獎

《The Asset（財資雜誌）》日前公布Triple A Digital Awards 2025獲獎企業，富邦金控（2881）榮獲「最佳風險管理獎（Best Risk Management Project）」、子公司富邦人壽榮獲「最佳數位保險體驗獎（Best Digital Insurance Experience)」、台北富邦銀行榮獲「最佳API專案獎(Best API Project)」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控與子公司致力為消費者提供更完善的金融服務體驗，運用科技的力量，推動金融創新，並研究推展各項金融科技，以期具體落實在日常生活之中。

富邦金控持續推動人工智慧（AI）與機器學習（ML）等創新技術，成功運用AI模型優化數位保險體驗，提升網路投保車險客戶之互動與投保流程，榮獲「最佳風險管理獎」。隨著電動汽車市場快速成長，透過網路投保的車主數量也逐漸攀升，富邦金控快速布局市場，建立電動汽車風險評分模型，精準識別優質的網路投保客群。同時，透過車險流失預測模型，提前掌握高流失風險客戶，運用客製化溝通與保單健檢活動，強化網路投保之客群經營與個人化及互動式行銷。

富邦金運用數據與科技推動業務成長，持續投入資源掌握最新AI技術並建置數據分析平台，以提升運算效能，同時透過各種活動與內部競賽提案，加強與子公司經驗交流、互相學習成長。

富邦人壽推動數位創新，以「MID技術應用專案」及「全方位智能化數位客服專案」，榮獲「最佳數位保險體驗獎」。秉持創新思維，透過MID數位應用與以AI科技打造的全天候「文字客服機器人」，持續提升金融服務的便利性。未來，富邦人壽將持續從客戶需求出發，打造更便利、無斷點的金融保險服務體驗。

台北富邦銀行自主研發的「智能監控平台」，透過數據建模與機器學習技術，建立精準的監控與檢核機制，確保銀行核心資訊系統運行穩定成功提升銀行夜間批次作業監控能力，不僅榮獲「最佳API專案獎」，同時於2024年取得新型專利，展現卓越的金融科技實力。