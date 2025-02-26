為響應2月27日國際北極熊日，玉山金控（2884）連續六年攜手國立自然科學博物館共同舉辦北極熊日系列活動，內容除了北極熊教育講座、北極熊標本導覽外，更結合科博館內的「氣候行動-全球沸騰時代特展」，讓民眾更了解生物多樣性與氣候變遷的緊密關聯性。

今年度將邀請逾百位台中國小師生參加，並於日前安排玉山黃金種子計畫學校文雅國小師生與玉山志工共同響應，希望透過舉辦活動，提升民眾環境保護意識。

今年度與科博館共同推動三大系列活動，分別為「北極熊雙語教案」、「北極熊標本導覽」、「氣候行動-全球沸騰時代特展參觀及解說」。「北極熊雙語教案」，是以北極熊為核心，搭配亞洲黑熊與馬來熊，透過華語為主、英語為輔的雙語教學，介紹牠們的食性、生活棲地、特殊行為及當前面臨的環境挑戰；「北極熊標本導覽」則透過科博館生命科學廳展示的北極熊毛皮標本，實際觀察北極熊為適應寒冷環境所演化出的特殊身體構造；「氣候行動-全球沸騰時代特展參觀及解說」將帶領孩子們深度認識氣候變遷與生物多樣性危機，進而思考如何落實淨零綠生活。

北極熊是氣候變遷的指標性物種，隨著全球暖化加劇，北極海冰層快速消融，使其棲地大幅縮減，甚至導致族群數量下降，這不僅影響北極熊本身，也連帶衝擊整個生態系。玉山至今已舉辦44場北極熊教育活動，參與人數逾5,300人，民眾透過參與活動，更能了解目前氣候變遷的種種現象，以及如何用實際行動維護地球環境。

玉山金控及玉山銀行長期關注氣候變遷與生物多樣性議題，除推動永續金融、支持綠色產業發展，並積極落實各項聯合國永續發展目標，包括成為全球首批加入TNFD先行者企業、參與及支持海龜、台灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育活動等。未來，也將持續發揮企業影響力，透過教育與具體行動，號召更多民眾為氣候與生態盡一份心力，共創更永續的未來。