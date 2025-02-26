魏寶生談新新併：積極練兵 沒有離職潮

新光金（2888）與台新金合併還差最後一關，新光金董事長魏寶生昨（25）日指出，當然期盼進度愈快愈好，但還是尊重台新金與主管機關，並強調新光金沒有出現外界傳言的離職潮，現在就是積極「練兵」，增加同仁的專業度，這樣未來「嫁到別人家也不用怕」。

新光金董事長魏寶生昨日出席「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，會前受訪時回應關於新新併進度，他說「並不清楚」，但現階段就是鼓勵同仁，並努力幫他們準備「嫁妝」，讓他們有信心去合併。

至於農曆年後有離職潮嗎？他表示沒有，儘管勞資協商的部分尚未談妥，但雙方是合意的、對等的，員工當然願意留下來。