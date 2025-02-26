中租獲利重返成長 露曙光

中租控股（5871）昨（25）日舉行法說會，揭露近兩年資金成本增幅大於利息收入成長的不利狀況，將在2025年出現關鍵反轉，獲利重返成長露出曙光。中租控股董事長陳鳳龍指出，2025年策略方向為管控利息成本與信用成本、加速呆帳回收與綠電銷售，追求穩健成長。

法人關切中租股利政策，陳鳳龍指出，中租控股的股利政策沒有重大變動，維持穩定，2024年稅後純益約225.86億元，較前年的250.34億元年減10%，累計全年EPS達13.3元，較去年減少1.85元；因EPS略降，因此在股利配發率40~50%範圍內，配發率將會較上一年度提高。法人預期拉高配發率後，中租控股股利將可望維持在每股6元以上，以昨天中租控股收盤價127元概算，現金股息殖利率可望上看5%。

陳鳳龍昨天公布今年業務成長目標，台灣與中國大陸均為5%，東協則是首度依不同國家擬定，分別為越南、馬來西亞、柬埔寨業務成長目標均為10~15%，泰國則是目標5%。

中租控股獲利從上市以來年年強勁成長的狀況，到2023年、2024年出現衰退，主因大環境在新冠疫情過後大幅升息、經濟復甦未如預期等因素衝擊，去年美國終於展開降息循環，目前暫時維持不動，及中國大陸降息降準刺激內需下，陳鳳龍指出，過去兩年中租控股的利息成本上升幅度遠高於息收增幅，利潤空間縮小、壓抑獲利表現，2025年這個狀況將會反轉，對獲利增長有正面效果。

陳鳳龍提出今年策略方向，就是持續管控利息成本與信用成本。針對延滯率提升、呆帳增加，則要強化催收、加速呆帳回收，三大區域來看，大陸、東協尤其泰國延滯率與預期信用減損損失較大，影響獲利，因此今年要將越南企金業務改善措施落實到中國大陸，泰國車貸業務則是要複製馬來西亞、柬埔寨的成功經驗。