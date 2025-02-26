富邦金併購 又有動作

彭博資訊報導，新加坡大華銀行（UOB）把在中國大陸的零售金融事業賣給台灣的富邦金控（2881），但仍保留在大陸的批發金融事業及全球市場營運。

大華銀行是新加坡第三大銀行，出售大陸當地零售金融部門，是聚焦跨境交易的策略改變。

富邦金控昨（25）日證實，富邦華一銀行已與大華銀行中國簽署協議，富邦華一銀行受讓大華銀行中國個人金融服務業務相關之資產與負債，範圍涵蓋個人客戶持有的帳戶、存款、貸款和相關財富管理產品。

富邦金表示，富邦華一銀行出於戰略考量，此次交易著力於進一步擴大零售業務規模，平衡公司和零售業務發展與收益來源，有助於進一步提升經濟規模和效益，發揮綜效，提供客戶更多元的金融產品及便捷的金融服務，也展現富邦華一銀行持續深耕大陸市場，投入業務布局，更好服務實體經濟發展。

後續客戶溝通業務轉移的方案，將依照法律法規要求公示相關資訊。富邦華一銀行與大華銀行中國將緊密溝通與合作，確保業務的平穩交接。

富邦金強調，本交易富邦華一銀行為購買大華銀行中國優質零售資產，不涉及對富邦華一銀行增資，富邦金整體對中國大陸的曝險並無增加。

大華銀行24日在官網宣布這項交易，並沒有揭露交易金額。預計今年第3季，可以將大華在大陸的客戶帳戶、存款、貸款及客戶所持的相關財管商品，完成轉移給富邦金控在中國大陸的富邦華一銀行。

大華銀行說，退出中國大陸的零售金融市場，是銀行「策略轉型」的一環，賣掉零售金融事業後，可將重心放在大陸企業與東南亞區域的連結。2022年美國花旗集團因全球策略改變，也撤離中國大陸的消費金融市場。

大華銀行去年在大中華市場（中港台）的稅前獲利占比為6.8%。2023年在中國大陸的零售金融事業，稅前虧損人民幣1,770萬元（240萬美元）。

富邦金控在大陸的北富銀子行富邦華一銀行，目前在大陸13個城市有24家分行，另已獲准在杭州設立新分行。