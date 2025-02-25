近五年房價這區漲133% 展望今年房市仍需觀察股市發展

統計過去5年股房表現，股市上漲幅度高達92%，六都房價漲幅在37%~78%，而新竹地區房價漲幅高達133%超越股市。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去五年股房同步大漲，反映經濟帶動股市，展望今年房市，仍需與股市同步觀察。

曾敬德指出，過去5年股市大漲至2.3萬點，漲勢分布較為平均，很多是長輩手上的存股標的，包括半導體、金融、電子五哥等族群，因此帶來的財富效應也較為平均，資產增加後也讓房市增添柴火，不過股市雖然看似漲幅驚人，但高比例都被外資賺走，一般民眾不一定會重壓，反而不動產是民眾人生中最大筆的消費，金額高且有槓桿的效果，因此民眾感受上會認為房市增值遠比股票更多。

統計顯示，過去五年台股指數從2020年初的1.2萬點，上漲至去年底的2.3萬點，股價漲幅高達92%，同時間房價漲幅也很顯著，信義方屋統計的房價指數，2020至2024年以新竹地區5年房價漲幅133%最高，超越股市表現，主要還是可以連結到半導體產業對股市漲幅貢獻甚大，園區客的薪資成長與未來性能見度高，反映在區域買氣與房價上。

曾敬德表示，中南部地區房價也有感走揚，台南5年上漲78%、高雄上漲67%，台中上漲70%，部分區域都有類似複製竹科經驗，加上過去房價基期較低，出現明顯漲勢；北部房價最高的台北市漲幅相對少，5年房價上漲37%，新北市過去五年則是反映疫情後的造價與通膨，房價漲幅達52%，桃園漲幅達69%。

曾敬德說，過去五年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，而2025房市可能也要看股市發展，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面，但若股市波動加劇，對房市信心與動能也可能造成影響。