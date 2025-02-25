快訊

經典賽／「讓大家擔心了」驚險收下門票！曾豪駒談再帶2026正賽…語帶保留

整理包／狂賀中華隊挺進經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

近五年房價這區漲133% 展望今年房市仍需觀察股市發展

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
新竹房市示意圖。本報資料照片
新竹房市示意圖。本報資料照片

統計過去5年股房表現，股市上漲幅度高達92%，六都房價漲幅在37%~78%，而新竹地區房價漲幅高達133%超越股市。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去五年股房同步大漲，反映經濟帶動股市，展望今年房市，仍需與股市同步觀察。

曾敬德指出，過去5年股市大漲至2.3萬點，漲勢分布較為平均，很多是長輩手上的存股標的，包括半導體、金融、電子五哥等族群，因此帶來的財富效應也較為平均，資產增加後也讓房市增添柴火，不過股市雖然看似漲幅驚人，但高比例都被外資賺走，一般民眾不一定會重壓，反而不動產是民眾人生中最大筆的消費，金額高且有槓桿的效果，因此民眾感受上會認為房市增值遠比股票更多。

統計顯示，過去五年台股指數從2020年初的1.2萬點，上漲至去年底的2.3萬點，股價漲幅高達92%，同時間房價漲幅也很顯著，信義方屋統計的房價指數，2020至2024年以新竹地區5年房價漲幅133%最高，超越股市表現，主要還是可以連結到半導體產業對股市漲幅貢獻甚大，園區客的薪資成長與未來性能見度高，反映在區域買氣與房價上。

曾敬德表示，中南部地區房價也有感走揚，台南5年上漲78%、高雄上漲67%，台中上漲70%，部分區域都有類似複製竹科經驗，加上過去房價基期較低，出現明顯漲勢；北部房價最高的台北市漲幅相對少，5年房價上漲37%，新北市過去五年則是反映疫情後的造價與通膨，房價漲幅達52%，桃園漲幅達69%。

曾敬德說，過去五年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，而2025房市可能也要看股市發展，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面，但若股市波動加劇，對房市信心與動能也可能造成影響。

半導體 房價 房市

延伸閱讀

近五年6都房價漲輸股市 僅這縣市價格飆翻、漲幅打趴股市

00919將配0.74元破紀錄新高？存股哥「具體三點」：不是亂講它有這個條件

美債大漲 避險資金湧入

第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

相關新聞

聯邦銀行員涉桃園副市長親戚詐騙 金管會要3月7日前給報告

桃檢偵辦桃園副市長王明鉅親戚遭詐案，查出除了律師是詐團成員，又傳出聯邦銀（2838）女行員可能涉案，協助詐騙集團快速通關...

房市降溫？房貸餘額年增率9.86％ 創8個月來新低

中央銀行25日發布消費者貸款及建築貸款餘額統計，1月購置住宅貸款餘額11兆1112億元，較上月增加281億元，較去年同期...

近五年房價這區漲133% 展望今年房市仍需觀察股市發展

統計過去5年股房表現，股市上漲幅度高達92%，六都房價漲幅在37%~78%，而新竹地區房價漲幅高達133%超越股市。信義...

川普關稅大刀令日圓、美元上漲 新台幣貶至兩周新低…匯銀主管這麼說

美國總統川普再揮關稅大刀，揚言將按時向墨西哥、加拿大兩國加徵關稅，市場避險情緒升溫，除美元與日圓維持強勢外，其餘主要亞幣...

警示戶太多的銀行 最快今年5月將現形

警示戶太多的銀行要注意了。金管會銀行局副局長侯立洋今日指出，倘若銀行警示戶占全體銀行的比重，高於其存款占比，以及警示戶月...

房市降溫建商推案審慎 1月建築貸款餘額連3降

1月適逢農曆春節，工作天數減少，導致中央銀行今天公布的1月房貸餘額與建築貸款餘額年增率雙雙下滑，其中建築貸款素有「建商推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。