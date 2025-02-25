彰銀今年擴大校園徵才 名額達500名
彰化銀行今天宣布，今年上半年預計招募儲備核心業務辦事員（MA），以及一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼AI及培育養成未來AI人力，招募數據工程師，總計約500名，並自114年3月3日起開放報名。
彰化銀行也將於3月深入校園擴大徵才，展開系列校園徵才說明會，首場3月8日將於臺灣大學椰林大道盛大參與校園徵才博覽會。
依證交所公布112年「非擔任主管職務員工薪資中位數」，彰化銀行員工薪資中位數高達130萬元，更位居金融業前三名，也因此在薪資水準上面有一定的業界競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言