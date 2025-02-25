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彰銀今年擴大校園徵才 名額達500名

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀今年擴大校園徵才，名額達500名。圖／彰化銀行提供
彰銀今年擴大校園徵才，名額達500名。圖／彰化銀行提供

彰化銀行今天宣布，今年上半年預計招募儲備核心業務辦事員（MA），以及一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼AI及培育養成未來AI人力，招募數據工程師，總計約500名，並自114年3月3日起開放報名。

彰化銀行也將於3月深入校園擴大徵才，展開系列校園徵才說明會，首場3月8日將於臺灣大學椰林大道盛大參與校園徵才博覽會。

依證交所公布112年「非擔任主管職務員工薪資中位數」，彰化銀行員工薪資中位數高達130萬元，更位居金融業前三名，也因此在薪資水準上面有一定的業界競爭力。

彰化銀行 徵才 薪資

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