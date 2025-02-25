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誰會被列警示戶黑名單？金管會：達這條件 最快5月公布

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為防詐，金管會對銀行警示帳戶祭出殺手鐧，提出兩大警示戶監控指標，若銀行連續兩個月超標，即被打入「觀察名單」，改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，最快今年5月就會被公布該銀行名稱。

該「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」將在今年2月啟動，金管會2月就會緊盯各銀行1月警示帳戶增減狀況。

銀行局副局長侯立洋說，25日開會中，各銀行對警示戶監控指標沒有持反對意見，但對公布在金管會官網上，擔心影響信譽或遭詐騙集團利用，金管會將綜整評估後做實施。

依金管會「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，將新增兩大監控指標，一、警示戶占比／（除以）存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／（除以）警示戶同業平均月增率，這兩大比率一旦同時超過100%，就會被打入「觀察名單」。

例如A銀行警示戶占全體國銀警示戶的比率是3%，那麼A銀行存款戶占全體國銀存款戶數就不能超過3%。

侯立洋解釋，如果只看A銀行警示戶占全體國銀警示戶占比（等於只看分子），這是不合理的，因為可能有銀行客戶多、警示帳戶自然就多，所以要依據規模，去觀察警示戶與該銀行自身規模是否相當。

如果是低於銀行自身規模，顯示這家銀行控管警示戶較好，但若規模沒這麼大，警示戶卻是比較多，我們就認為她控管比較差。

簡單說，當A銀行警示戶占比逾該行存款戶占比，及警示戶新增超過同業平均者，同時符合且連續兩個月超標，就會被打入觀察名單。

侯立洋說，連兩個月列觀察名單需提改善計畫，其次，改善期間又連續兩個月超標，等於連續四個月表現不佳，最快五月公布名單。

詐騙集團 金管會

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