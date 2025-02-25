智慧經營／永達保經總經理陳慶鴻 打破師徒制 培育菁英

永達保經總經理陳慶鴻指出，永達是首家前進中國大陸開創市場的保經公司，當時面對台灣2,300萬人口，深知擴大版圖有所侷限，加上公司在管理上的目標，除了培育優質團隊之外，還希望每年都能為內勤同仁加薪5％，只有業務持續成長才能照顧同仁，於是瞄準人口龐大的大陸市場發展業務。

插旗大陸 績效斐然

永達保經成立至今已經超過13年，在台灣保險經紀人產業中具有領導地位；2024年期繳新契約保費收入達新台幣24億元，營業收入25.37億元，13個月保單繼續率97％，展望2025年穩健成長，期繳新契約保費收入目標新台幣37億元、營收28.1億元。

陳慶鴻指出，2024年台灣百萬圓桌（MDRT）會員人數達307位，期許2025年可以達成360位，同時業務代表人力成長600人，13個月保單繼續率97％。回顧過去五年成績單，永達保經業務收入持續維持穩定表現。

面對2025年，大陸市場變化萬千，實體經濟稍微衰退，而未來10到20年，台灣市場仍然會非常有錢。因此，台灣仍是人才培育與業務發展的重要根據地，大陸市場則必須觀察美國總統川普對中國的政策，因目前有些傳統產業因毛利僅有一到兩成，已經規劃往東南亞移廠。

陳慶鴻指出，雖然大陸當地競爭激烈，永達持續透過團隊經營模式發展。根據永達資料統計，永達參股24.9％之大陸永達理保險經紀公司，13年來績效斐然，目前已設立17個分公司共47個據點，2024年期繳新契約保費收入達人民幣21.4億元、營業收入15.32億元、業務人力達7,513人、百萬圓桌（MDRT）會員人數達成628位、13個月繼續率達96.75%。

對於人才培育，陳慶鴻指出，永達概念是希望壽險從業菁英，必須提高同仁的生產力，培養有價值的同仁，永達與其他保經業者最大差異，就是打破所謂師徒制，改以建立平台，希望新進同仁可以自己學習，打造行動辦公室概念；第二，鎖定長天期保單；第三，落實教育訓練。在永達保經，業務員明顯生產力都相當高。

e化投保 服務升級

面對AI發展，陳慶鴻指出，AI數位化一定會存在，除了對同仁、也會對客戶啟動數位化，目前壽險業都在推動保險存摺，就是為了協助客戶在最短時間能獲得最快的服務，數位化後業務同仁也可以減少舟車勞頓。

目前永達推動e化線上保單健檢，提供客戶最適合的商品組合規劃，行動投保則可以讓核保更為及時、降低照會率、升級客戶服務。

陳慶鴻說，台灣壽險業沒有一天輕鬆過，畢竟是島型經濟體，必須做出自身優點，他也透露，許多人夾著併購意願上門求親，永達都沒有答應，一來考量文化上差異，二來系統整合考量，三來沒有經濟效益。

為了擴大台灣規劃市場，永達持續增加異業合作夥伴，包括台新人壽、安達人壽以及新加入的法國巴黎人壽都在合作隊伍之中，產品線不是問題，軟硬體皆已為未來做好準備。