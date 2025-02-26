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統一投信 申募主動式ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

統一投信昨（25）日向投信暨投顧公會送件，將募集統一台股增長主動式ETF基金，是首家本土投信申請募集台股主動式ETF。

證券主管機關今年強力推動主動式ETF及被動式多重資產ETF，野村投信在農曆年後拔得頭籌，送出申請募集野村臺灣智慧優選主動式ETF。統一投信是第二家申請募集主動式ETF的業者，卻是本土投信第一家。

此外，聯博投信在2月21日已送件申請聯博投資等級債入息主動式ETF證券投資信託基金，則是第一檔主動式債券ETF。

證交所表示，2025年將成為台灣ETF市場嶄新的一年，主動式ETF及被動式平衡型ETF即將於證交所掛牌交易，為投資人帶來更多元的選擇，提升國際資產管理機構進駐台灣市場的吸引力。

櫃買中心表示，目前櫃買中心有100檔ETF掛牌交易，債券ETF資產規模突破新台幣3兆元，持續位居亞洲第一，主動式ETF及多資產ETF的推出將有助我國ETF市場的持續蓬勃發展。

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