看見幸福台灣／國泰人壽陪伴社區長輩 分享防詐知識

經濟日報／ 李淑慧
國泰人壽業務員到社區據點擔任服務志工，與長輩們分享防詐知識，預防長輩落入詐騙集團的陷阱，也藉由活動多陪伴社區長輩。國泰人壽／提供
國泰人壽業務員到社區據點擔任服務志工，與長輩們分享防詐知識，預防長輩落入詐騙集團的陷阱，也藉由活動多陪伴社區長輩。國泰人壽／提供

近年詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，退休族更成為詐騙集團眼中的肥羊，若家中長輩鮮少與外界接觸了解時事，遇上詐騙時恐怕難以即時察覺，因此國泰人壽業務員發起到社區據點擔任服務志工，與長輩們分享防詐知識，也希望藉由活動多陪伴社區長輩。

桃園市觀音區的長輩多以務農為主，但隨著年紀增長及地區產業發展，許多人慢慢淡出工作選擇退休，由於平時白天年輕人都外出上班，長輩獨處時間變長，社區據點因而成為他們與人互動交流的重要場所。

國泰人壽桃園展新屋通訊處的業務員們發現，社區據點是長輩們平時最常停留的地方，若要向長輩宣導防詐觀念，社區據點最為適合，於是主動聯絡社區據點的人員，提議來現場分享防詐知識，預防長輩落入詐騙集團的陷阱。

桃園展新屋通訊處業務主任沈佩逸表示，第一次去據點宣導防詐觀念是和警察合作，警方演講實例後，再由國泰的志工以分組競賽、有獎徵答的方式讓長輩複習詐騙手法。

沈佩逸說，日間獨居的長輩因為少有人與他們談心，詐騙集團會先讓長輩卸下心防再進行詐騙，活動中也發現不少長輩曾經遇過詐騙事件；活動後，長輩的孩子也向志工們回饋，自從參加防詐活動後，長輩對於詐騙的警戒心提高了。

除了防詐騙宣導活動外，國泰志工也在社區舉辦唱歌比賽、手作課程，或在節日推出相關的活動，在每次活動結束後，有長輩還會詢問：「你們下次什麼時候會再來？」讓他十分感動。

對於國泰志工到社區據點服務，桃園市觀音區樹林里社區據點秘書陳億婷表示，社區據點平時以體適能等健康類型的活動居多，自從有了國泰志工的加入後，增加課程的多元性，長輩們出席率逐漸提高。

樹林里社區據點理事長袁進益表示，國泰志工到社區據點辦活動，帶來不同面向的資訊，長輩就能多學習一種知識，最重要的是有年輕人來陪伴長輩，他們就已經很開心滿足。

國泰人壽桃園展新屋通訊處區主任柯佩蓉表示，國泰同仁在活動中發揮專長、分工合作，會後也會彼此回饋想法，期待下一場活動能辦得更好，做志工不僅讓大家變得有默契，也更有團結力。

國泰人壽 志工 詐騙集團

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